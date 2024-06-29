''Почему УЦОКО до сих пор молчит?'' Учительница сообщила об еще одной ошибке на НМТ-2024 по математике

Украинская репетитор по математике Наталья Буцыкина сообщила об еще одной ошибке на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) по математике, который школьники сдавали 21 июня 2024 года. По ее словам, в вопросе одного из заданий задан треугольник, который не существует. Педагог добавила условия теста, составленного на основе черновиков.

Об этом Буцыкина рассказала в Facebook. Она отметила, что абитуриенты не должны проверять существование треугольника или забирать балл у тех, кто не нашел верного ответа. Репетитор удивилась, почему Украинский центр оценивания качества образования до сих пор не прокомментировал эту ситуацию.

В задании, обнародованном педагогом, предлагается установить соответствие между геометрической фигурой и радиусом круга вписанного в эту фигуру.

"Кто сдавал НМТ 21.06. Во втором вопросе задание 18 в условии задан треугольник, который не существует. Добавляю скрин файла, составленного на основе черновиков. Должны ли дети проверять его существование? Нет! Можно ли забирать балл у избравших длину радиуса 4 см? Нет! Возможно ли, чтобы из-за этого был упущен бал теми, кто подверг сомнению это условие или не нашел правильного ответа? Нет", – пишет учительница.

Она отметила, что задания по всем предметам должны быть официально обнародованы.

"Почему центр оценивания, зная об этой ошибке, до сих пор молчит, объявив о добавлении баллов 18.05 и ошибку 17.06? Ко мне обратилась подписчица, а также имею подтверждение об условии задания своих учеников, которые сдавали экзамен в этот день. Считаю, что все задания по всем предметам должны быть официально обнародованы", – говорит Буцыкина.

Она также добавила в комментариях, что поступающие не должны при сдаче экзамена думать, правильно ли составлено условие задания, ведь время тестирования ограничено. Кроме того, определившие радиус по известной формуле не являются плохими учениками.

Пользователи соцсети соглашались с педагогом, уверяя, что задания никто предварительно не тестировал. Кроме того, украинцы предложили сдать экзамен по математике в два уровня – для гуманитариев и тех, кто избрал этот предмет профильным.

"Еще ни разу не было по математике столько ошибок! Снова уверяюсь в своем мнении: эти задания никто не тестировал предварительно!".

"Да знаю сколько ошибок. Но и знаю то, что золотые медалисты (в школе) сдают НМТ не выше 140-160, единицы имеют самые высокие баллы. А те кто по аттестатам средняки почему-то на высшие баллы".

"То же самое, почему УЦОЯО, зная что 11.06 повисла на 30 минут система и последние задания по математике не загружались, а вместо них были иероглифы, не признает это как ошибку! Ошибки в заданиях, которые учителя и дети должны собирать по кусочкам из черновиков, ошибки в самой системе – что это за система, которая все время работает не корректно? Из-за этого дети потеряли кучу времени и нервов! За 11 число как минимум тоже нужно добавить баллы. Это ведь не вина детей! И вообще, задания должны быть все обнародованы, может, там еще куча ошибок, о которых мы не знаем".

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