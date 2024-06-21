Баллы по математике пересчитают. УЦОКО принял важное решение для участников НМТ-2024

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Баллы по математике пересчитают. УЦОКО принял важное решение для участников НМТ-2024

Поступающим, которые сдавали Национальный мультипредметный тест 18 мая 2024, будут пересчитаны тестовые баллы по математике. Апелляционная комиссия приняла такое решение из-за обнаружения технических ошибок.

Перечислять баллы будут согласно "Схемам начисления". Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте.

Баллы по математике пересчитают. УЦОКО принял важное решение для участников НМТ-2024

"В процессе анализа информации о результатах прохождения участниками НМТ 18 мая 2024 года были обнаружены технические ошибки. Для обеспечения правильного начисления тестовых баллов и установления результатов НМТ апелляционная комиссия при УЦОКО приняла решение о пересчете тестовых баллов, полученных участниками НМТ по учебному предмету "Математика" согласно Схемам начисления", – говорится в сообщении.

Напомним, поступающие, сдавшие НМТ до 7 июня 2024 года включительно, уже получают результаты за экзамен. Они доступны в электронных кабинетах абитуриентов. Выпускникам следует периодически проверять персональные кабинеты, чтобы не пропустить важную информацию. Участники основных сессий получат свои результаты до 2 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие минимальные баллы НМТ необходимо иметь для вступления на контракт в 2024 году.

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