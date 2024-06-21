Баллы по математике пересчитают. УЦОКО принял важное решение для участников НМТ-2024

Поступающим, которые сдавали Национальный мультипредметный тест 18 мая 2024, будут пересчитаны тестовые баллы по математике. Апелляционная комиссия приняла такое решение из-за обнаружения технических ошибок.

Перечислять баллы будут согласно "Схемам начисления". Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте.

"В процессе анализа информации о результатах прохождения участниками НМТ 18 мая 2024 года были обнаружены технические ошибки. Для обеспечения правильного начисления тестовых баллов и установления результатов НМТ апелляционная комиссия при УЦОКО приняла решение о пересчете тестовых баллов, полученных участниками НМТ по учебному предмету "Математика" согласно Схемам начисления", – говорится в сообщении.

Напомним, поступающие, сдавшие НМТ до 7 июня 2024 года включительно, уже получают результаты за экзамен. Они доступны в электронных кабинетах абитуриентов. Выпускникам следует периодически проверять персональные кабинеты, чтобы не пропустить важную информацию. Участники основных сессий получат свои результаты до 2 июля.

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