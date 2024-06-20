Какие минимальные баллы НМТ необходимо иметь для поступления на контракт в 2024 году

Для поступления в заведение высшего образования (ЗВО) на контракт в 2024 году абитуриентам нужно набрать не менее 100 баллов по каждому предмету на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). В таком случае выпускники достигнут порогового балла и смогут воспользоваться возможностью подать документы в университет.

В то же время, каждое из учебных заведений самостоятельно устанавливает минимальный балл для поступления на контракт. OBOZ.UA собрал полезную информацию для абитуриентов, сдающих НМТ в 2024 году.

Для того чтобы преодолеть пороговый балл поступающим нужно набрать:

по украинскому языку – 7 баллов из 45

украинской литературе – 7 баллов из 45

математике – 5 баллов из 32

истории Украины – 8 баллов из 54

иностранному языку – 5 баллов из 32

биологии – 7 баллов из 46

физике – 5 баллов из 32

химии – 6 баллов из 40

географии – 7 баллов из 46

Поступающим также следует обратить внимание на то, что на некоторые специальности нужно иметь высокий конкурсный балл. В частности, он может быть выше минимального. Это зависит от популярности и количества мест на контракте. Абитуриентам следует внимательно ознакомиться с условиями поступления в избранные учебные заведения.

Для таких специальностей как "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и "Международные экономические отношения", минимальные баллы для вступления – 150 и на контракт и на бюджет.

Напомним, Министерство образования и науки определило коэффициенты при поступлении в ЗВО разных регионов. В частности, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях он составит 1,07. В Днепропетровской, Полтавской областях и Бучанском районе Киевской области коэффициент для абитуриентов будет 1,04. В других регионах – 1.

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