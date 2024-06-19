Когда будут результаты НМТ-2024 и как их узнать

Участники Национального мультипредметного теста 2024 смогут получить результаты экзамена сразу после его завершения. В частности, у них будет информация о количестве тестовых баллов и возможность перевести их в тестовые.

Поступающие будут иметь возможность подсчитать приблизительные баллы за экзамен. В то же время, официальные результаты НМТ-2024 поступающие смогут получить в персональных кабинетах до 2 июля. Об этом сообщили на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Участники дополнительной сессии получат результаты до 26 июля.

"До 2 июля в персональных кабинетах участников будет размещена информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100–200 баллов. В персональном кабинете во вкладке "Результаты" также будет доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ, необходимой для поступления в учреждения высшего образования Украины" , – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить выписку, поступающему нужно перейти в свой электронный кабинет и загрузить "Информационную карточку". УЦОКО советует хранить свой сертификат НМТ, ведь он необходим для представления в учреждения высшего образования.

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