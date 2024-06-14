Пытаются списывать. Вакуленко рассказала, почему в 2024 году на НМТ появились металлоискатели

Поступающие, которые сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году, должны выложить все технические устройства перед входом в аудитории. Именно для этого во временных экзаменационных центрах в этом году вернули практику помощи сотрудников полиции и установили металлоискатели.

Об этом в эфире национального телемарафона сказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, сообщает Интерфакс-Украина. По ее словам, в течение трех лет проведения НМТ поступающие всегда пытались списывать. Она отметила, что это нормально, однако досадно, что участники прибегают к таким методам.

"Списывать пытались, пытаются и будут пытаться – это абсолютно, мне кажется, нормально, хоть и обидно. В то же время в этом году мы вернули практику помощи работников полиции нашим участникам, которые избавятся от телефонов до начала тестов, потому что у нас есть металлоискатели. Но мы их используем не для того, чтобы остановить уже списывающих участников, а для того, чтобы к тесту все выложили свои устройства (телефоны, часы), и после этого работали уже без техники и дополнительной поддержки", – сказала Вакуленко.

Во время сдачи НМТ-2023 77 участников оставили аудитории из-за использования мобильных телефонов во время экзамена, 6 – из-за печатных и рукописных шпаргалок, 5 – из-за невыполнения требований и указаний по процедуре прохождения тестирования.

Напомним, украинский студент Святослав Гонский, который второй раз сдавал НМТ, рассказал, что участникам экзамена не стоит списывать у сидящего рядом. Ведь, по словам бывшего школьника, вероятность того, что сосед будет вундеркиндом, низкая. Ученик заверил, что на экзамене даже нет необходимости списывать. В том числе и потому, что для таких предметов как физика и математика у участников есть справочные материалы со всеми необходимыми формулами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что участник НМТ поделился, как проходил экзамен в 2024 году.

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