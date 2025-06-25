Директор УЦОКО посоветовала не доверять 'сливам' НМТ-2025: как поступающие могут попасть на крючок

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко посоветовала не доверять "сливам" заданий из национального мультипредметного теста. По ее словам, черновики, которые участники экзамена пытаются выносить из центров тестирования, являются самым частым источником утечки заданий.

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Об этом Вакуленко рассказала во время брифинга в Media Center Ukraine. Она отметила, что поступающие часто получают задания, значительное количество из которых додумывают участники. Ведь, перед тем как заходить в помещение, где проходит тестирование, у всех поступающих забирают мобильные телефоны и другие электронные приборы. А после завершения участники должны отдать использованные черновики инструкторам.

"С этого года мы забираем у участников черновики. Поэтому участники теряют возможность переписывать полностью условия заданий и затем их распространять. Но, к сожалению, это не всегда работает. Мы видим некоторых участников, которые набирают очень много черновиков, и один из них умудряются как-то скрывать. И это чаще всего источник таких утечек", – сказала Вакуленко.

Кроме того, по ее словам, задания по истории Украины, которые содержат большие фрагменты текстового или картографического материала, на черновиках часто становятся далекими от реальных. В то же время, тестовые подборки по каждому предмету насчитывают более 20 вариантов.

Вакуленко подчеркнула, что практика забирать черновики будет продолжена и в следующем году, как и контроль за тем, чтобы поступающие не приносили мобильные телефоны и другие гаджеты в аудитории тестирования.

"Не бывает так, чтобы тестовые задания или тестовые подборки повторялись в этом году. В тестах мы используем до 20% тестовых заданий прошлых лет. Это инструмент, чтобы тесты были подобными по сложности, а во-вторых, мы поддерживаем тех абитуриентов, которые целевым образом готовятся к оцениванию, решают задачи предыдущих лет, и прилагают усилия, чтобы подготовиться к тесту", – добавила директор УЦОКО.

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