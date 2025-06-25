''Надо что-то делать с 11 классом'': историк дал советы, как изменить НМТ по истории, которого очень боятся дети

Учитель истории Александр Сапронов дал советы, как изменить национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины, которого боятся дети. В частности, он отмечает, что значительное большинство 11-классников пропускает школу, чтобы заниматься с репетиторами, готовясь к вступительному экзамену. С этим, по мнению педагога, нужно что-то делать, ведь именно в конце выпуска ученики изучают важнейшие периоды в истории Украины.

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Об этом Сапронов написал в заметке в Facebook. Он также отметил, что нужно либо вернуть балл аттестата для поступления в учреждения высшего образования, либо уменьшать нагрузку детей на НМТ.

"Надо что-то делать с 11 классом. Меня очень раздражает, когда дети в 11 классе не учатся в школе, даже не ходят в школу, а просто нанимают 3-4 репетиторов и готовятся к УМТ. После того, как для поступления в университет отменили средний балл аттестата, ценность 11 класса приблизилась к 0. Конечно же, сейчас все учителя скажут, что у них не так, но факт остается фактом: в 11 классе истории нет, а это же важнейшая история – от завершения WWII до сегодняшнего дня. Это история, в которой они живут, это понимание мира, которое их формирует. Но они этого не знают, потому что в 11 классе вместо школы снова начинают учить условное Галицко-Волынское государство с репетиторами", – пишет учитель.

"Или мы возвращаем балл аттестата для поступления в университет, или мы уменьшаем нагрузку детей на НМТ, или мы делаем учебную программу таким образом, чтобы в 11 классе не иметь огромных образовательных потерь длиной в ХХ-ХХI века", – добавляет он.

Педагог отмечает, что программу экзамена нужно сокращать, ведь школьники изучают значительный объем информации, который с каждым годом становится изучить все сложнее. Так, например, из 30 вопросов примерно 10-12% охватывает программу, а это, по мнению педагога, катастрофически мало. Ведь поступающие часто не знают, на чем именно акцентировать внимание при подготовке, потому что "НМТ – это рулетка".

По словам Сапронова, история – экзамен, которого больше всего боятся дети, именно из-за большого массива информации, непоследовательности в выборе вопросов, невероятного количества дат, фамилий, плакатов, карт, карикатур и тому подобное.

Учитель отмечает, что с каждым годом вопросы становятся сложнее для детей и интереснее для историков, которые не хотят предполагать, что школьники не имеют уровня знаний экспертов. Кроме того, по словам учителя, главная задача НМТ заключается не в проверке знаний и понимания истории, а в том, чтобы запутать ребенка.

"Нет простых вопросов, все больше вопросов, где даже о крещении Руси или Акте провозглашения Независимости спросят так, что попробуй понять, о чем оно. Также часто вопросы формируются по принципу: о, а этого давно не было, давайте спросим. Иначе объяснить появление вопросов о Мелетии Смотрицком, Василии Порике или Адаме Киселе в сессиях НМТ я не могу", – пишет педагог.

Он считает, что к экзамену применяется не индивидуальный подход, а "старый советский". Более того, по его мнению нужно усложнить НМТ для гуманитарных специальностей, а для технических наоборот, облегчить.

По словам Сапронова, в этом году был слишком сложный экзамен, а подготовка к нему стала "марафоном истощения" как для школьников, так и для самого учителя. Он подчеркнул, что в следующем году сдать экзамен еще труднее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили разделить НМТ на два дня.

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