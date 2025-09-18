Директор УЦОКО раскритиковала рейтинги школ по результатам НМТ: это манипуляция

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко раскритиковала рейтинги школ по результатам сдачи национального мультипредметного теста. Она отметила, что это вступительный экзамен, в котором участвовали только те, кто планировал продолжать обучение в учреждении высшего образования.

В комментарии медиа НУШ Вакуленко отметила, что данные не отражают образовательных достижений всех выпускников 2024/2025 учебного года. По ее словам, допустимо лишь сравнение результатов экзамена 2024 и 2025 годов, ведь оба тестирования проводились по идентичной модели.

"Этот экзамен нужен только поступающим, и есть значительное количество выпускников, которые его не сдают. Иногда это становится поводом для манипуляций – якобы "дети куда-то исчезли". На самом деле всегда была доля подростков, которые сразу после школы не шли в университет, и это нормально", – сказала Вакуленко.

Она отметила, что тестирование создано для распределения поступающих, а не оценки уровня их знаний по школьной программе.

"Мы не знаем, какие факторы влияют на результаты конкретных участников – или это работа с репетиторами, или упорная самоподготовка. К тому же рейтинги чрезвычайно чувствительны к количеству детей в школах: если экзамен сдали только пятеро, один "двухсотбальник" может поднять заведение вверх, а один участник с низким результатом – существенно опустить. На уровне государства такие рейтинги не работают", – подчеркнула директор УЦОКО.

Она отмечает, что рейтинги по результатам УМТ целесообразно анализировать только на местном уровне, в конкретной школе или общине, где есть полные данные об учениках и образовательном процессе. Кроме того, дети часто могут переходить в другие школы в старших классах.

