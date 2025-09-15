Рейтинг школ Украины по результатам НМТ-2025: где учились самые сильные выпускники
Учреждения общего среднего образования Киева, Львова и Ивано-Франковска вошли в топ-3 лучших в рейтинге по результатам национального мультипредметного теста в 2025 году. Список выбирали из 6560 школ.
Данные обнародовал образовательный портал Education.ua. В рейтинг лучших школ Украины попали те заведения, которые имеют классы старшей школы, или же третий уровень полного общего среднего образования (10-11 классы). А также школы, где не менее 5 учеников (или 15 тестов) сдали НМТ 2025.
Топ-10 лучших школ по результатам НМТ-2025
В формуле расчета рейтингового места учитывалось: 85% рейтингового балла – средний показатель НМТ, 15% – средний показатель НМТ, умноженный на количество тестов, составленных выпускниками этой школы, в отношении к максимальному количеству составленных тестов в одной школе по Украине. В 2025 году максимальное количество сданных тестов в одной школе – 7 300.
На место в рейтинге влияли как результаты участников, так и общее количество составленных выпускниками тестов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет очень тяжело дался поступающим на НМТ-2025.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!