Рейтинг школ Украины по результатам НМТ-2025: где учились самые сильные выпускники

Учреждения общего среднего образования Киева, Львова и Ивано-Франковска вошли в топ-3 лучших в рейтинге по результатам национального мультипредметного теста в 2025 году. Список выбирали из 6560 школ.

Данные обнародовал образовательный портал Education.ua. В рейтинг лучших школ Украины попали те заведения, которые имеют классы старшей школы, или же третий уровень полного общего среднего образования (10-11 классы). А также школы, где не менее 5 учеников (или 15 тестов) сдали НМТ 2025.

Топ-10 лучших школ по результатам НМТ-2025

Лицей Интеллект Дарницкого района г. Киева – 176,452

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко – 173,883

Научный лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского городского совета – 174,274

Залещицкая государственная гимназия г. Залещики Тернопольская обл. – 173,985

Русановский лицей Днепровского района г. Киева – 173,046

Дистанционная школа "Оптима" – 146,52

Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника" – 170,458

Политехнический лицей Национального технического университета Украины КПИ – 169,989

Днепровский лицей №12 Интеллект Днепровского городского совета – 171,1710

Частное учебное заведение "Европейский коллегиум" – 171,25

В формуле расчета рейтингового места учитывалось: 85% рейтингового балла – средний показатель НМТ, 15% – средний показатель НМТ, умноженный на количество тестов, составленных выпускниками этой школы, в отношении к максимальному количеству составленных тестов в одной школе по Украине. В 2025 году максимальное количество сданных тестов в одной школе – 7 300.

На место в рейтинге влияли как результаты участников, так и общее количество составленных выпускниками тестов.

