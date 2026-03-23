Директор УЦОКО рассказала, какой экзамен сложнее – НМТ или ВНО

Национальный мультипредметный тест (НМТ) имеет фундаментальные отличия от внешнего независимого оценивания (ВНО), которые не позволяют сравнивать их результаты. Классическое ВНО предусматривало задания открытой формы, например, собственное высказывание по языку или решение задач с развернутым ответом по математике. Тогда как НМТ – компьютерный тест с преимущественно закрытой формой и меньшим количеством заданий.

Видео дня

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью украинскому медиа. По ее словам, изменилась также и специфика перевода тестовых баллов в рейтинговую школу 100-200.

Кроме того, ВНО проходили все выпускники школ, а НМТ проходят только те, кто планирует поступать в учреждения высшего образования.

Вакуленко также отметила, что современные выпускники сдают экзамены в экстремальных условиях: во время воздушных тревог, перебоев с электроэнергией и постоянным психологическим давлением. Именно поэтому формат НМТ был выбран как наиболее компактный и гибкий для военного времени. Она также указала, что после завершения войны возможен возврат к традиционной модели ВНО.

"После завершения войны возможно возвращение к классической модели ВНО, что позволит проводить тестирование большей продолжительности и использовать тесты с более широким набором задач", – сказала директор УЦОКО.

Она подчеркнула, что НМТ считается оптимальным инструментом, который должным образом выполняет функцию отбора абитуриентов в университеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!