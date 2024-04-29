Директора школ в Англии теперь ремонтируют столы, чистят туалеты и убирают детские площадки от крыс. Что случилось

Директора школ в Англии вынуждены ремонтировать столы, чистить туалеты и убирать детские площадки от крыс, ведь учебные заведения не могут нанять смотрителей за территорией. Это происходит из-за сокращения бюджета на финансирование.

Кроме того, другие сотрудники также вынуждены переносить тяжелое оборудование и делать ремонт. С такими проблемами столкнулась каждая шестая школа из 400 опрошенных. Кроме того, половина из них вынуждена была сократить часы работы хозяйственных работников, сообщает The Guardian.

75% руководителей учебных заведений сказали, что им приходится "часто" выполнять работу, которую обычно выполнял бы дворник.

"Перед половиной семестра туалеты в нашей новостройке были заблокированы. Поэтому когда это случается в течение дня, я надеваю перчатки, спускаюсь к унитазу с поршнем и пытаюсь разблокировать его. И поскольку мы сельская школа, на игровом поле можно увидеть немало мертвых крыс, кротов и полевок. Очевидно, мы не можем позволить детям сталкиваться с ними во время игр", – делится одна из директоров учебного заведения.

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В то же время дворники стали редкостью в небольших начальных школах, тогда как позволить себе это теперь могут только средние.

Одна из руководителей начальной школы говорит, что она вместе с секретарем также вынуждена выполнять обязанности, связанные с безопасностью в учебном заведении. Кроме того, она имеет дело с операционными вопросами и уходом.

Большинство директоров жалуются на недостаток финансирования, поэтому оно станет ключевым вопросом на ежегодной конференции профсоюза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый пятый ученик в Англии ударил учителя только за последний год.

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