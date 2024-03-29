Почти каждый пятый ученик в Англии ударил учителя только за последний год: результаты исследования BBC

В Англии почти каждого пятого учителя за последний год избили ученики и еще примерно столько же педагогов испытали словесные оскорбления от родителей. Такие результаты показало исследование, проведенное BBC. Еще 40% респондентов, из 9 тысяч опрошенных, заявили о том, что стали свидетелями агрессивного поведения школьников.

По словам генерального директора профсоюза учителей Зака Копли, жестокое обращение в учебных заведениях возрастает после карантина в связи с ковидом. В то же время Министерство образования страны заявило, что принимает решительные меры для решения этой проблемы и значительно инвестировало в центры по поведению для поддержки школ, передает Тelegraph.

"Ситуация осложняется сокращением специализированных служб по вопросам поведения и психического здоровья детей, что заставило учителей делать все возможное, чтобы восполнить пробелы и удовлетворить потребности учеников, действительно нуждающихся в навыках специалистов-консультантов и терапевтов", – сообщает Копли.

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Одна из учительниц начальных классов рассказала, что видела, как младшие школьники плюются и ругаются. По ее словам, трудно бороться с плохим поведением детей, когда в классе по 30 учеников.

Еще один учитель стал свидетелем того, что один из школьников, когда его выгнали из урока, пытался ворваться обратно в класс с помощью крикетной биты.

Некоторым учителям резали шины на автомобилях и подвергали физическому насилию. В частности, педагоги также испытывали словесные оскорбления по телефону или в социальных сетях.

В связи с такой ситуацией в стране увеличивается финансирование программы психического здоровья и благополучия директоров школ.

Напомним, в суперсовременной школе Великобритании, которую недавно реконструировали за 34 миллиона фунтов стерлингов (свыше полутора миллиардов гривен), всего за один семестр исключили 136 учеников из 1100. Учителя объявили забастовку, обвинив новый дизайн учебного заведения в росте насилия среди учеников. По словам педагогов, планирование здания поощряет собираться подростков в большие группы, а драки учащаются.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поведение учеников в некоторых школах Британии стало настолько плохим, что учителя закрываются в классах во время обеда.

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