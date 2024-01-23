Учителя закрываются в классах во время обеда: что происходит в школах Великобритании с плохой репутацией

Новый руководитель управления стандартов образования, услуг и навыков по делам детей Мартин Оливер предупредил, что поведение учащихся в некоторых школах Британии стало настолько плохим, что учителя закрываются в классах во время обеда. По его словам, такое происходит из-за того, что школьники давят на руководителей и персонал учебных заведений. Чиновник заверил, что уже имел дело со школами с плохой репутацией и смог изменить ситуацию к лучшему.

Оливер рассказал, что в некоторых учебных заведениях ученики останавливали учителей за то, что они заходили в зоны, принадлежащие школьникам. Он признался, что стремился занять занимаемую должность из-за проблемной репутации организации и готов к вызову изменить это. О сложившейся ситуации написало издание DailyMail.

Чиновник отметил, что посетил две школы в Ноттингемшире, в одной из которых на директора напали в первый же день его визита, и смог улучшить ситуацию, чтобы достичь отличного рейтинга управления образования.

"Я считаю, что я нахожусь в уникальном положении с опытом, который я имел – ходить в школы, где учителя бастуют из-за плохого поведения учеников. Школьники останавливали персонал, говоря, что это запретный коридор и он принадлежит детям. Или сотрудники закрываются в своих классах во время перерыва и обеда из соображений безопасности. Это школы, которые я посещал, чтобы попытаться дать детям лучшее образование", – отметил Оливер.

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Накануне руководитель ведомства провел встречу с профессором Джулией Уотерс, сестрой директора Рут Перри, которая покончила с собой в январе 2023 года, после того, как отчет управления образования снизил оценку ее школы с высокой до низкой. В частности, учебное заведение не отвечало стандартам безопасности. По словам Уотерс, система школьных инспекций нуждается в масштабной перестройке.

"Все начинается с лидерства, с видения и эффективности. Я слежу за тем, чтобы все сотрудники были открытыми и прозрачными, а не защищались, работаю с разными группами, стараюсь прислушиваться к людям, особенно родителям. Именно так удается изменить культуру организации. Мне удавалось это делать много раз, я ходил в сложные школы со сложной культурой, и мне удавалось улучшить их", – отметил Оливер.

Согласно новым указаниям управления образования, руководители школ смогут останавливать проверку, если персонал покажет признаки дистресса. Таким образом, в ведомстве планируют предупредить возможные смерти, как в случае с Перри.

Вскоре будет опубликована новая политика, согласно которой, орган должен будет возобновить проверки. В частности, будет объявлен подход организации к изменениям, которые будут делаться для защиты детей и улучшения жизни в школах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Великобритании из суперсовременной школы всего за один семестр исключили 136 учеников.

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