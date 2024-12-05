Директоров учебных заведений Украины обязали письменно сообщать о буллинге в полицию и службу по делам детей

Директора учебных заведений, которые рассматривают устные и письменные жалобы о случаях буллинга, при подтверждения факта, в течение суток с момента поступления информации должны письменно уведомить уполномоченное подразделение Национальной полиции Украины и службу по правам детей. Соответствующие требования предусмотрены вступившими в силу 6 октября изменениями в закон об образовании.

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Об этом рассказала Служба образовательного омбудсмена на официальном сайте. Там отметили, что письменное объяснение поможет обеспечить должное реагирование правоохранительных органов.

Ранее закон не ограничивал директора учебного заведения о форме сообщения о буллинге полиции, поэтому часть руководителей сообщала об этом устно или не делала этого вообще. Из-за этого усложнялось дальнейшее рассмотрение дела в суде и привлечение виновных к ответственности.

"Образовательный омбудсмен, рассматривая обращение по поводу буллинга как формы жестокого обращения с ребенком, обязательно обращает внимание на тот факт, уведомлял ли руководитель заведения полицию. Когда, изучая материалы обращения, образовательный омбудсмен обнаруживает факты несообщения, она посылает соответствующее письмо в полицию о нарушении. С начала работы второго образовательного омбудсмена мы уже направили несколько таких писем", – добавили в разъяснении.

За то, что руководитель учебного заведения не сообщит о буллинге, предусмотрено наказание. В частности, директор может получить штраф от 850 до 1700 гривен или исправительные работы до одного месяца с вычетом до 20% заработной платы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как школьнику сообщить о буллинге и можно ли отследить анонимное заявление.

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