Как школьнику сообщить о буллинге и можно ли отследить анонимное заявление: в МОН дали ответы

Уже 52 украинских школьника сообщили о случаях буллинга в школах через новый онлайн-сервис, разработанный Министерством образования и науки Украины. Этот инструмент позволяет быстро создать электронное заявление, которое должно рассмотреть руководство школы, а при необходимости и правоохранители.

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Об этом сообщили на Facebook-странице МОН. В ведомстве ответили на основные вопросы, касающиеся анонимности и защиты интересов детей.

Там подчеркнули, что буллинг – это не просто оскорбительные слова или агрессивное поведение, а систематическая травля, которая может сломить человека изнутри.

Можно ли отследить анонимное заявление?

Нет. Если ребенок не указывает личные данные или другие детали, которые могут его идентифицировать, то заявление будет полностью анонимным.

А как тогда можно помочь жертве буллинга?

После отправки онлайн-жалобы ребенок получит предложение обратиться на горячую линию и ознакомиться с материалами о том, как поддержать себя и не бояться рассказать о буллинге взрослым.

Директор учебного заведения, получив анонимную жалобу, должен созвать комиссию, но без привлечения ребенка. Комиссия обсудит этот случай, определит план действий по профилактике и предотвращению буллинга.

Однако, подчеркивают в МОН, если в анонимном заявлении не указаны участники буллинга, потерпевший, класс, то директор будет иметь ограниченные возможности для поддержки и помощи.

Чем отличается открытая жалоба от анонимной?

Открытая жалоба автоматически посылается не только директору учебного заведения, но и правоохранителям. В школе также должны собрать специальную комиссию, но теперь пригласить на нее жертву и участников буллинга.

"В форме диалога комиссия выясняет, почему произошел конфликт, какова мотивация у каждой из сторон и как можно разрешить ситуацию. На основе этой информации, принимаются необходимые меры по предотвращению и противодействию буллингу", – пояснили в министерстве.

Обязательно ли в таких случаях привлекают полицию?

Нет, но при необходимости дирекция школы может обратиться к правоохранителям, ведь за буллинг Закон Украины предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство образования и науки Украины создало сервис для быстрого уведомления о случаях буллинга в школах. Для этого нужно заполнить анкету на сайте и отправить электронную жалобу.

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