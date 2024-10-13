МОН запустило сервис для сообщений о буллинге в школе: как подать заявление
Министерство образования и науки Украины создало сервис для быстрого уведомления о случаях буллинга в школах. Для этого нужно заполнить анкету на сайте и отправить электронную жалобу.
Это может сделать как ребенок самостоятельно, так и родители. К рассмотрению жалобы будут привлекать руководство учебного заведения и при необходимости правоохранителей, сообщили на сайте ведомства.
Как сообщить о буллинге в школе:
– зайти на страницу Антибуллингового раздела АИКОМ – государственной электронной системы управления образованием и нажать "Сообщить о буллинге";
– зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт;
– заполнить анкету (заявление можно подавать анонимно или указывать данные);
– нажать кнопку "Продолжить" и подтвердить заявление.
Это заявление поступит сразу к директору, который должен отреагировать на обращение в течение суток: созвать специальную комиссию, где будет обсужден этот случай и определены дальнейшие действия сторон буллинга в классе.
Если такое заявление создает ребенок, то можно не указывать личные данные, тогда оно будет полностью анонимным. Если же указывать личную информацию, то школе будет легче ознакомиться с сложившейся ситуацией. Родители или опекуны анонимное заявление подавать не могут.
"Анонимные заявления могут рассматриваться только на уровне школы, но если вы чувствуете, что ситуация нуждается в привлечении представителей полиции, тогда лучше указать информацию, которая может помочь школе и полиции связаться с вами и помочь эффективно разрешить ситуацию", – отметили в МОН.
Ранее МОН дало советы родителям и педагогам, как реагировать на буллинг и как помочь ребенку. В ведомстве подчеркнули, что исследование ЮНИСЕФ показало, что с буллингом в школах сталкивались 67% детей в возрасте 11-17 лет.
Если ребенок стал жертвой травли, то помочь ему следует немедленно – в этот процесс должны быть вовлечены как родители или опекуны, так и учителя.
Как сообщал OBOZ.UA, семейный психотерапевт Светлана Арефния объяснила, чем буллинг отличается от конфликта в школе и как понять, что вашего ребенка травят
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