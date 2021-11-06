Дистанционка по-американски: почему в США учителя считают, что их бросили на амбразуру

Пандемия коронавируса заставила страны во всем мире искать способ учить детей и делать это безопасно. Очевидным решением стало дистанционное обучение, которое до сих пор в школьном образовании практически не использовали.

По такому пути пошли и в США. Казалось, что в такой развитой стране все процессы наладят быстро и качественно. Но учителя столкнулись с множеством проблем, многие из которых до боли знакомы их украинским коллегам. Американским педагогам пришлось справляться с большими нагрузками, медленным интернетом, обесцениванием как их опыта, так и их труда. Не говоря уже о вынужденной роли буфера для недовольных родителей.

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Как американские учителя переживают дистанционное обучение, узнали исследователи Массачусетского технологического института (США). О результатах опроса пишет "Освіторія", а OBOZREVATEL – пересказывает главное.

Самая главная жалоба учителей – их никак образом не привлекали к разработке образовательной политики после начала пандемии, хотя именно они должны были нести на себе груз новой образовательной реальности. Большинство опрошенных говорили, что исследователи – это вообще первые, кто поинтересовался их мнением о дистанционном обучении.

Когда педагогов просили описать одним словом их ощущения от работы во время пандемии, они выбирали "разочарование". Часть учителей испытывает профессиональное выгорание.

Они рассказали, что столкнулись с множеством проблем – и должны решать их сами. К тому же учителя не получали за свое сверхусилие ни финансовое поощрение, ни благодарность. Более того, напротив – дополнительные издержки и критику. В частности, учителя привели следующие примеры:

приходилось в свободное время безвозмездно разрабатывать новые подходы к преподаванию – им давалось, будто их "кинули на амбразуру";

администрации требовали дистанционно работать именно из помещения школы, хотя сами сидели дома, как и учащиеся;

во время занятий были постоянные проблемы с интернетом, занятия приходилось отменять;

приходилось за свои деньги доплачивали за более скорый интернет.

Поначалу сама необходимость проводить дистанционные уроки вместо привычных вызвала у учителей огромный стресс. Часть учителей сказали исследователям, что ушли в сферу образования не для того, чтобы целый день смотреть на монитор.

Добавляло стрессу учителям и то, что они вынужденно стали "буферами" для всего негатива от родителей учеников. В начале введения дистанционного обучения педагоги получали много благодарностей – когда родители осознали, насколько тяжелую работу они выполняют.

Но со временем вектор изменился. Родители начали обесценивать работу учителей, мол, все и так хорошо, зачем вообще ходить в школу – все равно они дома своих детей учат. А работу учителей стали сравнивать с работой нянь.

Еще педагоги начали подозревать в том, что они сами хотят как можно дольше оставлять дистанционный формат – потому что благодаря этому у них много свободного времени. Хотя в реальности учителя начали работать больше, потому что подготовка онлайн-уроков собирает больше времени. Не говоря о том, что родители и ученики из-за размытия границ еще и звонили после занятий по разным вопросам.

И это еще не все, за что родители критиковали учителей. Многие обвинения были за:

недостаточно высокие показатели вакцинации среди педагогов;

неравный доступ к обучению семьи, в которых не было гаджетов для онлайн-обучения или спокойного места для занятий дома.

При этом в США, согласно результатам исследования, 78% семей были "удовлетворены" или "очень довольны" обучением. Но каждый учитель на практике больше сталкивался с критикой, чем получал поддержку.

Педагоги назвали три типичных ошибки, которые совершали власти и администрации школ во время организации "пандемического" обучения.

Первая ошибка. Для учителей не создали возможности повышать квалификацию для лучшего качества онлайн преподавания. Педагогов в первую очередь учили, как пользоваться конкретными приложениями, программами. Вебинары состоялись с опозданием, когда учителя уже учились всего наощупь на практике. А главный спрос был на:

педагогические практики для онлайн-уроков;

виртуальную педагогику.

Вторая ошибка. Мнения учителей не спрашивали. Например, больше всего нареканий было на смешанную форму обучения – сочетание онлайн и офлайн-формата на одном уроке. Как объяснили опрошенные преподаватели, они просто не могут разорваться и уделять внимание ученикам в классе и ученикам "на экране". К тому же нужно одновременно применять две разработки уроков (оффлайн и онлайн) на одном занятии.

Третья ошибка. Обесценивать результаты дистанционного обучения. Учащиеся хуже сдали тесты по математике и английскому языку, и после этого в США поставили под сомнение эффективность онлайн-обучения. Звучат идеи о том, чтобы повторно изучать пройденные на дистанцийке темы очно, создавать летние школы, предоставлять дополнительные консультации.

Учителя же считают, что надо учитывать успехи детей в том, что раньше вообще не оценивалось. Например, самостоятельность, дисциплинированность, умение управлять собой, навыки использования технологий, социально-эмоциональная компетентность. А такой критический подход обесценит усилия и достижения преподавателей и учеников.

Об исследовании

Ученые Массачусетского технологического института (США) во главе с директором лаборатории MIT Teaching Systems Джастином Рэйчем провели опрос в апреле-мае 2021 года. Опросили 57 педагогов, работающих в школах разной формы собственности, преподают детям всех возрастов, в разных форматах и разные предметы.

четыре из пяти школ, где работают опрошенные учителя, – государственные, остальные – частные;

учителей из начальной и старшей школы — по 42%, остальные преподают в средней школе;

среди опрошенных больше преподавателей языка, математики, истории и социальных наук;

20% дистанционно обучали школьников длительное время, 35% – краткосрочно, 45% – преподавали по смешанной форме обучения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: