Дистанционка по-американски: почему в США учителя считают, что их бросили на амбразуру

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
1,5 т.
Обучение во время пандемии стало тяжелым испытанием для американских учителей

Пандемия коронавируса заставила страны во всем мире искать способ учить детей и делать это безопасно. Очевидным решением стало дистанционное обучение, которое до сих пор в школьном образовании практически не использовали.

По такому пути пошли и в США. Казалось, что в такой развитой стране все процессы наладят быстро и качественно. Но учителя столкнулись с множеством проблем, многие из которых до боли знакомы их украинским коллегам. Американским педагогам пришлось справляться с большими нагрузками, медленным интернетом, обесцениванием как их опыта, так и их труда. Не говоря уже о вынужденной роли буфера для недовольных родителей.

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Как американские учителя переживают дистанционное обучение, узнали исследователи Массачусетского технологического института (США). О результатах опроса пишет "Освіторія", а OBOZREVATEL – пересказывает главное.

Разработка уроков – даром, а за интернет – еще и доплачивать

Самая главная жалоба учителей – их никак образом не привлекали к разработке образовательной политики после начала пандемии, хотя именно они должны были нести на себе груз новой образовательной реальности. Большинство опрошенных говорили, что исследователи – это вообще первые, кто поинтересовался их мнением о дистанционном обучении.

Когда педагогов просили описать одним словом их ощущения от работы во время пандемии, они выбирали "разочарование". Часть учителей испытывает профессиональное выгорание.

Дистанционное обучение стало стрессом не только для детей и родителей, но и учителей

Они рассказали, что столкнулись с множеством проблем – и должны решать их сами. К тому же учителя не получали за свое сверхусилие ни финансовое поощрение, ни благодарность. Более того, напротив – дополнительные издержки и критику. В частности, учителя привели следующие примеры:

  • приходилось в свободное время безвозмездно разрабатывать новые подходы к преподаванию – им давалось, будто их "кинули на амбразуру";

  • администрации требовали дистанционно работать именно из помещения школы, хотя сами сидели дома, как и учащиеся;

  • во время занятий были постоянные проблемы с интернетом, занятия приходилось отменять;

  • приходилось за свои деньги доплачивали за более скорый интернет.

Поначалу сама необходимость проводить дистанционные уроки вместо привычных вызвала у учителей огромный стресс. Часть учителей сказали исследователям, что ушли в сферу образования не для того, чтобы целый день смотреть на монитор.

Учителя как буферы для негатива родителей

Добавляло стрессу учителям и то, что они вынужденно стали "буферами" для всего негатива от родителей учеников. В начале введения дистанционного обучения педагоги получали много благодарностей – когда родители осознали, насколько тяжелую работу они выполняют.

Но со временем вектор изменился. Родители начали обесценивать работу учителей, мол, все и так хорошо, зачем вообще ходить в школу – все равно они дома своих детей учат. А работу учителей стали сравнивать с работой нянь.

Сначала родители поняли, какой тяжелый труд у учителей. А потом стали обесценивать онлайн-преподавание

Еще педагоги начали подозревать в том, что они сами хотят как можно дольше оставлять дистанционный формат – потому что благодаря этому у них много свободного времени. Хотя в реальности учителя начали работать больше, потому что подготовка онлайн-уроков собирает больше времени. Не говоря о том, что родители и ученики из-за размытия границ еще и звонили после занятий по разным вопросам.

И это еще не все, за что родители критиковали учителей. Многие обвинения были за:

  • недостаточно высокие показатели вакцинации среди педагогов;

  • неравный доступ к обучению семьи, в которых не было гаджетов для онлайн-обучения или спокойного места для занятий дома.

При этом в США, согласно результатам исследования, 78% семей были "удовлетворены" или "очень довольны" обучением. Но каждый учитель на практике больше сталкивался с критикой, чем получал поддержку.

Большинство учителей против смешанного формата, но их мнения никто не спросил
Три ошибки с дистанционкой – взгляд учителей

Педагоги назвали три типичных ошибки, которые совершали власти и администрации школ во время организации "пандемического" обучения.

Первая ошибка. Для учителей не создали возможности повышать квалификацию для лучшего качества онлайн преподавания. Педагогов в первую очередь учили, как пользоваться конкретными приложениями, программами. Вебинары состоялись с опозданием, когда учителя уже учились всего наощупь на практике. А главный спрос был на:

  • педагогические практики для онлайн-уроков;

  • виртуальную педагогику.

Вторая ошибка. Мнения учителей не спрашивали. Например, больше всего нареканий было на смешанную форму обучения – сочетание онлайн и офлайн-формата на одном уроке. Как объяснили опрошенные преподаватели, они просто не могут разорваться и уделять внимание ученикам в классе и ученикам "на экране". К тому же нужно одновременно применять две разработки уроков (оффлайн и онлайн) на одном занятии.

Третья ошибка. Обесценивать результаты дистанционного обучения. Учащиеся хуже сдали тесты по математике и английскому языку, и после этого в США поставили под сомнение эффективность онлайн-обучения. Звучат идеи о том, чтобы повторно изучать пройденные на дистанцийке темы очно, создавать летние школы, предоставлять дополнительные консультации.

Учителя хотят, чтобы оценивали не только результаты тестов, но и новые навыки детей

Учителя же считают, что надо учитывать успехи детей в том, что раньше вообще не оценивалось. Например, самостоятельность, дисциплинированность, умение управлять собой, навыки использования технологий, социально-эмоциональная компетентность. А такой критический подход обесценит усилия и достижения преподавателей и учеников.

Об исследовании

Ученые Массачусетского технологического института (США) во главе с директором лаборатории MIT Teaching Systems Джастином Рэйчем провели опрос в апреле-мае 2021 года. Опросили 57 педагогов, работающих в школах разной формы собственности, преподают детям всех возрастов, в разных форматах и разные предметы.

  • четыре из пяти школ, где работают опрошенные учителя, – государственные, остальные – частные;

  • учителей из начальной и старшей школы — по 42%, остальные преподают в средней школе;

  • среди опрошенных больше преподавателей языка, математики, истории и социальных наук;

  • 20% дистанционно обучали школьников длительное время, 35% – краткосрочно, 45% – преподавали по смешанной форме обучения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. И чем больше с ним сталкиваются, тем больше среди них недовольны таким форматом. По сравнению с прошлым годом выросло и количество украинцев, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей.

  • В Украине – бум на частные дистанционные школы. Б агатьом родителям не нравится ни качество организации обучения на "дистанционке", ни качество знаний. Поэтому некоторые начали задумываться об альтернативных формах обучения, и одна из таких – частные дистанционные школы.

  • В США учительница начальных классов уволилась из-за онлайн-обучения: некоторые дети даже не могут написать свое имя, а работа учителя стала похожа на работу няни. Последней каплей для Марбета Шилл стало требование сдавать тест на COVID только в определенных лабораториях.