Дистанционное обучение в Украине претерпит существенные изменения: что ждет украинских школьников в 2025 году

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что в Украине завершается создание государственной платформы дистанционного обучения. Она будет содержать материалы, видеолекции и предоставит доступ к большой библиотеке образовательных ресурсов.

Об этом Бабак рассказал в интервью "Зеркалу недели". По его словам, платформа существенно повысит качество дистанционного обучения. Планируется, что она должна заработать в ближайшее время.

"Мы завершаем создание государственной платформы дистанционного обучения. Пока не могу раскрывать подробностей, но надеюсь, что уже в ближайшие месяцы появится полноценная платформа. Она пригодится школам, которые работают дистанционно: позволит размещать материалы, видеолекции, предоставит доступ к большой библиотеке образовательных ресурсов. Это существенно повысит качество дистанционного обучения", – сказал парламентарий.

Он отметил, что новая платформа будет не просто глобальной библиотекой, а станет системой управления обучением. В частности, будет предоставлять не только библиотечные ресурсы и контент, но и администрировать всю школьную документацию, например учет детей, электронные дневники и журналы. По его словам, это будет полноценная школа, только в цифровом формате.

