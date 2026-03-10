'Для чего детям мультики нашего детства?' Украинские мамы устроили дискуссию из-за отказа от русского языка

В сети возникла дискуссия среди украинских мам из-за отказа от русского языка. В частности, вопрос заключался в том, что показывать детям вместо советских мультиков вроде "Винни Пух", "Простоквашино", "Кот Леопольд" или "Ну, погоди!".

Под постом в Threads Валерии Казарян пользователи соцсети поделились своими взглядами относительно видео-контента для детей. В частности, многие сетовали на то, что сейчас есть доступ к современным мультфильмам, поэтому для чего показывать устаревшие советские ленты, которые смотрели родители мальчиков и девочек в своем детстве.

"Мамы, которые принципиально отказались от русского языка. Вопрос без хейта, просто интересно: что вы будете показывать детям вместо мультиков нашего детства? Типа "Винни-Пух", "Простоквашино", "Кот Леопольд", "Ну, погоди!" Интересно почитать разные мнения", – написала Казарян.

Кроме того, украинские мамы отмечали, что большинство мира воспитывало детей без этих мультфильмов, которые имеют советскую пропаганду. А некоторые указывали на то, что подобные ленты не интересны и не актуальны сейчас, а иностранные фильмы гораздо ярче.

"В мире тысячи адекватных мультиков, но нет, надо показать детям устаревшую советскую фигню".

"Моя малая отказалась смотреть моих любимых Чипа и Дейла. Но посмотрела "Жил-был пес" на украинском. Про "советский союз" она в 4 года знает, что Украину тогда захватили скотыняки, а сейчас нельзя смотреть мультики на москальском языке, потому что скотыняки на этом зарабатывают, чтобы делать бомбы".

"Ничего себе, большая часть мира выросла без "Простоквашино" и ничего с ними не случилось. А вот большинство тех, кто сейчас убивает украинцев как раз эти мультики смотрели. Ответ можете додумать сами".

"Я не показываю своему ребенку эти мультики не из-за языка – а из-за того, что не хочу, чтобы ему в голову с**ла советская пропаганда. То, что я это смотрела в детстве – не делает их чем-то хорошим".

"Вопрос с хейтом: вы сошли с ума? Неужели нечего детям показать, кроме глупости на москальском?"

