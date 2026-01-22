'Для чего это в начальной школе? Мой шок был в шоке'. Учительница английского языка поделилась впечатлениями от сертификации

Учительница английского языка Даниэлла Романчук поделилась впечатлениями от первого этапа сертификации педагогических работников. Так, в этой части проверяют знания школьных преподавателей, а уровень тестов, которые они должны выполнить, равен С1, С2*.

В заметке в TikTok педагог была шокирована, для чего такой высокий уровень владения языком должны иметь учителя в начальной школе. От отсутствия таких знаний они не станут хуже преподавать предмет. Кроме того, после сдачи тестирования доплата в лучшем случае составит до 3000 гривен, поэтому Романчук не видит целесообразности в этом.

"Основная часть задач первого этапа сертификации учителей – это проверка знаний по английскому языку, то есть проверка по предмету. И уровень этих тестов – С1, С2. Теперь объективно, сколько в украинских школах есть учителей, владеющих английским языком на уровне С1-С2? Сколько среди нас есть крутых и классных специалистов, которые преподают всю жизнь в начальной школе, им, в принципе, не нужен английский язык на таком уровне. От того они плохие учителя? И плюс, считаем еще тот момент, что за такой уровень владения английским языком в результате доплата – до 3 тысяч гривен", – говорит педагог.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что если учитель не имеет высокого уровня владения английским, это не значит, что он ничего не знает. Кроме того, в школах не работают педагоги с такими знаниями, ведь у них есть большие перспективы в частных заведениях. А некоторые говорили, что не все британцы имеют уровень С1.

"Не думайте, что если учителя не сдали тест уровня С1-С2, то они ничего не знают. Я ученикам говорю, что имею уровень между B2 и С1. С2 – это уровень носителей языка, к тому же умных. Наше НМТ 2024 сдавали британец и американец, которые преподают английский в Китае, то они и по 160 баллов не набрали. Я даже сама прошла тест, как только это прочитала. Набрала больше".

"С таким уровнем в школах не работают, потому что есть большие перспективы! Для детей достаточно учителя и с меньшим уровнем, потому что школа должна дать базу, чтобы была основа ученику для дальнейшего углубления. Поэтому поддерживаю, коллега".

"Это уровень частных языковых школ/курсов, в которых учителя ставят цену за урок 500-800 грн. На кого рассчитана эта сертификация? Чтобы еще больше людей оставляли школы и искали другую работу. И как бы ни писали, что это "добровольно" (хотя только 2 год сертифицируются учителя английского), давление от администрации есть. Далее, думаю, будет еще жестче".

В то же время некоторые отмечали, что от учителей требуют уровня знаний как от ученых, а платят за это мизерные средства. Кроме того, школьное образование – базовое, поэтому соответственно владеть материалом нужно настолько, чтобы научить детей по программе.

"У нас хотят, чтобы каждый учитель был на уровне ученого в области, а получал за это 3 копейки. В МОН забыли, что школьное образование называют еще базовым. Учитель, конечно, должен владеть учебным материалом, но настолько, чтобы мог научить детей тому, что требует программа. Почему никто от сантехника или механика не требует, чтобы он был инженером".

*С1 и С2 – высшие степени владения языком по Общеевропейской системе уровней владения иностранными языками (CEFR), разработанной Советом Европы, указывающие на почти полное понимание, умение выражаться точно и стилистически. C2 является самым высоким уровнем, почти равным уровню носителя языка, способного к свободному общению и пониманию любых текстов, академических и профессиональных.

