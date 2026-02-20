"Для чего это знать учителю начальных классов?" Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
978
'Для чего это знать учителю начальных классов?' Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

Учительница начальных классов поделилась вопросами, которые ее удивили во время прохождения сертификации педагогических работников. В частности, школьным преподавателям нужно было выбрать правильный ответ относительно показателей, которые не учитывают при определении микроклиматических характеристик внутренней среды в учебных заведениях.

Видео дня

Среди ответов были: температура воздуха, скорость движения воздуха, индекс его качества и относительная влажность. Сама же педагог с никнеймом tattyteacher10769, которая выложила видео в TikTok, удивилась, для чего учителям начальных классов знать подобную информацию.

"Я смотрю и вспоминаю тот ужас с сертификацией вопросов. Для чего мне начинающему учителю знать: "Какой показатель не учитывают при определении микроклиматических характеристик внутренней среды в учреждениях общего среднего образования: температуру воздуха, скорость движения воздуха, индекс качества воздуха, относительную влажность воздуха?" "Какое средство является нецелесообразным для оповещения людей о пожаре в учреждении общего среднего образования?". И таких вопросов...", – сказала педагог.

В комментариях под заметкой к обсуждению присоединились коллеги учительницы. Значительная часть из них указывала на то, что многие вопросы не имеют отношения к учителям начальных классов. Кроме того, мало кто смог дать правильный ответ. Также педагоги говорили, что если не набрали достаточное количество баллов для прохождения в следующий этап, то не будут больше участвовать в сертификации.

"Я прошла первый этап, но согласна с вами. Многие вопросы не имеют никакого отношения к начинающим. Я со скоростью воздуха тоже накосячила".

"Для чего это знать учителю начальных классов?" Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

"Дистрофия, дискалькулия, дисперсия.... Я еле прочитала. Правильный ответ: дисперсия. Я просто угадала".

"Для чего это знать учителю начальных классов?" Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

"Я проходила третий раз. Мне было очень холодно, не могла нормально думать. Но уже дали ответы, набрала достаточно баллов. Жду официального подтверждения".

"Для чего это знать учителю начальных классов?" Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

"Ужас – это слово подходит лучше всего! Если не сдала, то больше никогда не пойду!"

"Для чего это знать учителю начальных классов?" Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

"Понимаю вас. Тоже проходила эти тесты и была в шоке".

"Для чего это знать учителю начальных классов?" Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница английского языка рассказала о коллеге, которая "провалила" сертификацию, и обратилась в УЦОКО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!