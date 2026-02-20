'Для чего это знать учителю начальных классов?' Украинцев удивили вопросы на сертификации 2026

Учительница начальных классов поделилась вопросами, которые ее удивили во время прохождения сертификации педагогических работников. В частности, школьным преподавателям нужно было выбрать правильный ответ относительно показателей, которые не учитывают при определении микроклиматических характеристик внутренней среды в учебных заведениях.

Среди ответов были: температура воздуха, скорость движения воздуха, индекс его качества и относительная влажность. Сама же педагог с никнеймом tattyteacher10769, которая выложила видео в TikTok, удивилась, для чего учителям начальных классов знать подобную информацию.

"Я смотрю и вспоминаю тот ужас с сертификацией вопросов. Для чего мне начинающему учителю знать: "Какой показатель не учитывают при определении микроклиматических характеристик внутренней среды в учреждениях общего среднего образования: температуру воздуха, скорость движения воздуха, индекс качества воздуха, относительную влажность воздуха?" "Какое средство является нецелесообразным для оповещения людей о пожаре в учреждении общего среднего образования?". И таких вопросов...", – сказала педагог.

В комментариях под заметкой к обсуждению присоединились коллеги учительницы. Значительная часть из них указывала на то, что многие вопросы не имеют отношения к учителям начальных классов. Кроме того, мало кто смог дать правильный ответ. Также педагоги говорили, что если не набрали достаточное количество баллов для прохождения в следующий этап, то не будут больше участвовать в сертификации.

"Я прошла первый этап, но согласна с вами. Многие вопросы не имеют никакого отношения к начинающим. Я со скоростью воздуха тоже накосячила".

"Дистрофия, дискалькулия, дисперсия.... Я еле прочитала. Правильный ответ: дисперсия. Я просто угадала".

"Я проходила третий раз. Мне было очень холодно, не могла нормально думать. Но уже дали ответы, набрала достаточно баллов. Жду официального подтверждения".

"Ужас – это слово подходит лучше всего! Если не сдала, то больше никогда не пойду!"

"Понимаю вас. Тоже проходила эти тесты и была в шоке".

