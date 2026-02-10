'Тревога, бомбили всю ночь, такси – 2000 грн'. Учительница английского языка рассказала о коллеге, которая 'провалила' сертификацию, и обратилась в УЦОКО

Учительница английского языка из Кировоградской области Вита Споран рассказала, с какой ситуацией столкнулась ее коллега, которая не смогла пройти сертификацию. В частности, педагог не добралась до места проведения независимого тестирования, ведь ночью были массовые атаки на город, из-за чего были отменены транспортные рейсы. В то же время, такси стоило 2000 гривен.

Следовательно, учительница направила официальное письмо, объяснив сложившуюся ситуацию. В ответ она получила сообщение, в котором было указано, что в соответствии с правилами проведения сертификации, на любом этапе необходимо за две недели до даты ее проведения направить письмо с отказом от участия в оценивании. Об этом Споран рассказала в заметке в TikTok.

"Учительница английского языка не смогла добраться до места назначения, где сдавали первый этап сертификации. Потому что были массовые атаки этой ночью и у нее был только один один рейс с ее места жительства в область, которым она могла приехать в назначенное время. Она вышла и не было рейса, она звонила и рейс отменили из-за атак. Такси, извините, ехать за такие деньги. Что она делает? Она пишет официальное письмо, объясняет ситуацию. Кто-то на день раньше приехал и ночевал. Какой же ей предоставили письменный ответ? Что в соответствии с правилами отказа от сертификации на любом этапе, нужно за две недели до даты его проведения прислать уведомление с объяснениями. Но откуда она знала, что такое случится?" – говорит Споран.

Она также добавила, что ее коллега, которая не смогла добраться до центра оценивания, расстроилась. Кроме того, она не сможет принять в нем участие в следующем году, ведь считается, что она провалила сертификацию. Педагог удивляется, почему в условиях полномасштабной войны нельзя сделать сертификацию дистанционно или организовать дополнительную сессию для тех, кто не смог добраться до центра аттестации из-за подобных случаев. Учителя, которые проходили оценивание в Одессе, делились, что им было сложно добираться, не было света и проходило оно в подвале из-за долгих тревог.

"В условиях войны это все очень тревожно и влияет на мозги", – отмечает учительница.

В комментариях к сообщению педагоги из разных городов также поделились, что и они не все смогли добраться до центров прохождения сертификации. Кто-то – из-за обстрелов, а кто-то из-за погодных условий. В обоих случаях учителя не могли доехать, ведь не ходил общественный транспорт.

"Я тоже сегодня не смогла доехать, потому что отменили автобусы в Харьков из-за гололеда. Хотя билет еще вчера взяла, но не смогла доехать. А самое печальное то, что когда бежала на автобус, упала и очень ударилась головой. В конце концов, на тесты не попала, а попала на больничный".

"Я из Николаевской области. Я тоже сегодня никак не могла добраться до области. Ни один рейс до обеда не шел в областной город из-за гололеда, трасса была закрыта еще с ночи. Вот представьте, что я должна была делать? Целый день я проплакала".

"Я тоже не поехала из-за гололеда, опасная дорога была, Одесская область. Считаю, что это не по причине участника, поэтому условия должны пересматривать и принимать это во внимание. Но, тоже писала письмо, жаль, готовилась".

