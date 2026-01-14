'Для чего мы в школе вели тетрадь погоды?' Мнения украинцев разделились: кто-то благодарит учителей, другие – смеются

В социальной сети Threads разгорелась дискуссия вокруг воспоминаний украинцев. В частности, одна из пользовательниц с никнеймом je.le.vi спросила, помнит ли кто-то из школы, для чего велась тетрадь погоды, где нужно было ежедневно записывать температуру, направление ветра и осадки.

В заметке она отметила, что работу никто никогда не проверял, поэтому не понимает для чего это нужно. Пользователи соцсети присоединились к обсуждению, однако их мнения разделились.

"Кто еще помнит, как в школе вели тетрадь погоды, где надо было каждый день записывать температуру, направление ветра, осадки? Никогда не проверяли, не понимаю для чего это было надо", – говорится в сообщении.

Некоторые из украинцев отмечали, что это делалось для того, чтобы дети учились наблюдать, формулировать свои наблюдения в мысли и затем в слова. Все это входит в общее развитие. Кроме того, некоторые из них говорили, что такая практика существует до сих пор, как часть предмета Я исследую мир. Значительное количество пользователей были удивлены, что тетради не проверяли, ведь в некоторых за это даже выставлялись оценки.

"Научить вас вести наблюдения, формулировать свои наблюдения в мысли, мысли в слова. Научить вас делать это регулярно. Это называется "общее развитие".

"Это до сих пор существует. Малой в 3 классе, но теперь это не отдельная тетрадь, а часть в тетради по ЯИМ".

"И я помню, любила направление ветра рисовать, один день южное направление, другой то северное, то западное. Нравилось мне разнообразие".

"У меня соседка уже тридцать лет, если не больше, ведет, каждый день записывает. Интересно посмотреть как меняется погода в городе".

В то же время, значительное количество пользователей соцсети писали, что наугад ставили показатели на перемене перед сдачей тетрадей, ведь большинство забывало о его заполнении. Некоторые делились, что мама была метеорологом, поэтому имела все показатели, которые заполнялись в тетрадь, с которой потом списывал весь класс. А некоторые из украинцев говорили, что им нравилось наблюдать за погодой и заполнять тетрадь.

"Никто этого не делал, а раз в неделю перед уроком на перемене наугад что-то записывали в тетрадь".

