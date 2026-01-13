'Своих не забывают'. Сеть умилило видео возвращения мальчика в родную школу после трех лет жизни в Германии

Украинцев растрогало видео, где мальчик возвращается в родную школу после трех лет жизни в Германии. Одноклассники не могли поверить, что видят своего друга и с радостью и улыбками бежали его обнимать.

Видео на своей странице в TikTok опубликовала мама школьника Мальвина Костенюк. Она отметила, что ее сын думал, что одноклассники забыли его, зато получил объятия от детей.

"Прошло три года, как сын уехал из родной школы в Германию. Он думал, что его забыли... Но получил объятия, которые лечат годы разлуки", – добавила мама школьника.

Пользователи соцсети подчеркивали, что своих украинцы не забывают. Кроме того, их умилила и восхитила такая встреча мальчика с одноклассниками. Они писали, что многие школьники хотят вернуться в свои родные классы к друзьям. Поэтому их желанием было – чтобы это осуществилось.

"Мою дочь в прошлом году так же принимали. Мы вернулись – домой!"

"Какая это радость вернуться в родную школу, где друзья, где все родное".

"Чтобы все детки, с вынужденно покинутых территорий, вернулись и жили счастливо, мирно".

"Жаль наших деток. Они так много теряют. И как это трогательно, что дети принимают, обнимают".

"Моих детей так же встречали. А сейчас ходят в свою родную школу. Не выдержали мы в Германии".

