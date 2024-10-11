'Для чего прикладывать пальцы и считать клеточки?! Вы серьезно?' Учительница начальных классов обратилась к педагогам

Украинская учительница начальных классов Татьяна Гребенюк обратилась к своим коллегам с просьбой перестать заставлять детей считать клетки в тетрадях. Она отметила, что некоторые педагоги даже занижают оценки того, что школьник неверно отступил при написании классной или домашней работы.

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Об этом Гребенюк написала в Facebook. По ее словам, это не то, чем нужно "забивать" голову детям. Ведь вместо того, чтобы решать задание, ученик будет волноваться, сколько пальцев ему нужно приложить на странице, чтобы правильно написать.

"Для чего это все? Ничего в моем классе не считают! Ничего в моем классе не считают! Мы с детьми развиваем глазомер! Так и сказала детям: "Развиваем глазомер". Школьник будет думать как решить и записать задание или сколько пальцев приложить и пересчитать клеточек? А когда собьется со счета – то считать еще раз? Хочется приложить один указательный палец к виску и покрутить", – пишет Гребенюк.

Она приводит в пример свой опыт и объясняет, что ей пришлось только раз объяснить ученикам на доске правила. В частности, в тетради по математике нужно писать через строку, а для того чтобы записать дату, нужно подвинуться влево.

Более того, педагог позволяет школьникам между столбиками 3-5 ячеек, по усмотрению детей.

"В тетради по математике пишем через одну строку. Находим середину листа и немного подвигаемся влево, чтобы записать дату – выйдет как раз посередине. Во второй строке начинаем писать "Классная работа" немного левее, чем начинали дату. При этом все показала один раз на доске. Все! Показала как пишутся приложили в столбик. И что между столбиками можно пропускать и 3 ячейки, и 4 ячейки, и 5 ячеек - кто как хочет", – объясняет учительница.

В то же время, в тетради по письму Гребенюк позволяет школьникам "мерить глазом", а даже если получилось не ровно, это не страшно, и в следующий раз получится лучше. Кроме того, педагог делится, что не пишет в тетрадях замечания, а использует подсказки или похвалу.

По ее словам, таким образом удается сэкономить время, ведь дети сосредотачиваются на грамотном письме и правильном решении задач. Гребенюк призвала коллег не терзать детей ненужными расчетами, а уделить внимание доступному объяснению сложного материала.

"Не мучайте детей и их родителей этими ненужными расчетами. Займитесь лучше тем, как тяжелый материал объяснить детям легко и доступно, научите детей мыслить критически, иметь свое мнение, уметь выражаться понятно, работайте над эмпатией", - подытожила учительница.

Педагоги поддержали коллегу и отметили, что не видят важности в вычислении клеток.

"Тотоже. На этой неделе только и попадаю на видео об отступлениях и клетках. Мы тоже не считали, а все на глаз. А об отступлении между работами говорила так: отступайте столько места, чтобы мне хватило написать, какие вы молодцы".

"Отлично, что я не одна такая. Никогда не понимала зачем тратить время на счет клеточек".

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