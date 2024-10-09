Все равно не учится: ученый объяснил, следует ли отправлять ребенка в школу после воздушных тревог

Если ребенок истощен и не выспался после воздушных тревог, то учиться в течение дня он не будет. По словам кандидата биологических наук и нейробиолога Петра Черноморца, для школьников, испытывающих стресс, уроки проходят формально.

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Об этом Черноморец рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отмечает, что в идеальной ситуации дети должны иметь возможность отдохнуть в школе, если они находятся в нересурсном состоянии.

"Программа не осуществляется, потому что если ребенок в стрессе либо не выспался, либо истощен, он все равно не учится. То есть формально урок состоялся, но для этого ребенка его не было. В идеальном мире я бы предположил, что дети в школе имеют возможность отдохнуть, если они находятся в нересурсном состоянии, у них есть место и возможность не учиться", – сказал нейробиолог.

Он добавляет, что в некоторых частных школах у детей больше свободы.

По его словам, школа сейчас решает две взаимно противоположные задачи – научить детей и дать им место, где они могут побыть и хорошо чувствовать себя, пока родители на работе. В то же время, учреждения образования должны иметь программу и понимать, в какой период времени ее необходимо пройти. Но фокус внимания следует обратить на школьников и на процессы, которые с ними происходят. Однако Черноморец уверяет, что реализовать такую систему на уровне государства очень сложно.

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