"Для чего школа, которая не учит детей мыслить и заставляет брать репетиторов?" Родителей зацепили за живое слова Богомолец
Школа не учит детей мыслить, им задают много домашних заданий, которые те должны выполнять с уставшими после работы родителями. Кроме того, по окончании учебного заведения, школьникам нужно нанимать репетиторов, чтобы подготовить их к сдаче выпускных экзаменов – Внешнего независимого оценивания или Национального мультипредметного теста.
Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Богомолец задалась вопросом, для чего участникам образовательного процесса такое обучение, после которого родители ссорятся с детьми, а ученики не хотят ходить в школу. Кроме того, по словам медика, в учебных заведениях не учат школьников ценностям. Об этом Богомолец рассказала в интервью проекту "Наедине".
"Школа, которая не учит детей мыслить, а учит детей учить, которая дает кучу домашки. Где уставшие мама или папа должны прийти и еще стоять над ребенком, что-то выводить, переводить и ссориться, чтобы ребенок что-то доделывал. Вместо того, чтобы говорить и давать ребенку любовь. Школа, которая учит быть вежливым, правильно обращаться с преподавателем с учителем, которая мотивирует родителей брать дополнительные занятия с учителями, чтобы учителя больше заработали, а ребенок получил лучшую оценку и потом в конце концов все понимают, что надо теперь брать. репетиторов детям. Потому что они иначе не поступят в университет и не сдадут ВНО", – говорит врач.
"Для чего такая школа? После которой нужно брать репетиторов на ВНО? Зачем такая школа, после которой нужно ссориться с ребенком? Зачем такая школа, в которую дети не хотят ходить? Зачем такая школа, которая не учит ценностям?", – добавляет она.
Украинцы не заставили себя ждать с реакцией, соглашаясь со мнением Богомолец и отмечая, что наконец кто-то об этом заговорил.
"Наконец-то кто-то это говорит".
"Эти все вопросы в Министерство образования, которые ввели НУШ, слепленный из кусков зарубежного образования, учителя только исполнители без прав, только куча обязанностей".
"Поддерживаю, целиком и полностью. Спасибо, что это проговорили. Еще учителя должны работать с психологом и прорабатывать свои проблемы со специалистом, а не сбрасывать их на детей".
"Поддерживаю каждое слово, хоть и проработала в школе всю жизнь".
"К сожалению такие реалии, школа ненавистна как детям, так и родителям, потому что из-за этих домиков портятся отношения с детьми, потому что и дети после школы устали и родители после работы".
"Мой ребенок хорошо учился, закончил высшее образование, но он ненавидит школу до сих пор. Имеет своего ребенка, но не желает обучать его в нашей стране, потому что считает что его ребенок не должен проходить это пекло".
"Согласна на все 100%, мой ребенок до 5-го класса был в украинской школе, он ее ненавидел".
"В нашей семье была счастливая жизнь, пока не пришла школа. Школа не интересна, куча домашки, все время идет на ненавистную школу, это ужас в нашей семье".
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