Должно быть минимум 20 учеников: как изменится работа дистанционных школ в 2024/2025 учебном году

В классах дистанционной школы должно быть не менее 20 детей без учета учеников, которые обучаются на экстернатной или семейной форме. Кроме того, в определенном учебном заведении создадут по меньшей мере один класс для всех годов – с 1 по 9 или с 5 по 11 классы при проведении синхронных онлайн-уроков.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Такие изменения предполагаются в рамках комплексной политики "Школа офлайн".

"Сейчас почти 1 млн детей учится онлайн: примерно 600 тысяч в Украине, еще почти 400 тысяч за рубежом. Дистанционное обучение – один из самых больших вызовов для государства. Именно поэтому внедряют комплексную политику "Школа офлайн", которая предоставит доступ к безопасному очному образованию, а также позволит повысить качество дистанционного обучения, если выход в автономном режиме невозможен", – говорится в сообщении.

МОН также отметило, что онлайн-классы будут созданы в полностью дистанционных школах или заведениях очного/смешанного типа при наличии оборудования.

Если же в общине нет такой школы, то определяется заведение, которое будет функционировать без соблюдения требований. В противном случае будет создан класс в выбранной школе без требований к его наполненности.

В то же время дети, которые находятся за границей, должны учиться по программе украиноведческого компонента. Для школьников с временно оккупированных территорий будет действовать программа педагогического патронажа, так что ученики смогут заниматься индивидуально с учителем.

Ранее OBOZ.UA писал о том, учителей из числа ВПЛ будут привлекать к работе в учебных заведениях в местах их проживания.

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