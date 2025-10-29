"Для чего усложнять родителям жизнь?" Украинская мама пожаловалась на праздник осени в детсаду, но ее раскритиковали

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,2 т.
Украинская мама пожаловалась на праздник осени в детских садах, которые усложняют жизнь родителям. Так, мамы и папы должны искать костюмы детям, учить с ними стихи и заставлять делать то, что они не хотят.

Об этом женщина с никнеймом spktrs написала в заметке в Тһгеԁѕ. По ее мнению, участие в таких мероприятиях должно быть добровольным, ведь садик для того, чтобы дети там находились, пока родители работают.

"Воспитатели детских садов здесь есть? Если не трудно, объясните, в чем смысл утренников в садике, по типу праздника осени и т.д.? Нагрузить родителей очередной дикухой в виде поиска костюмов и изучения стихов, которые ребенку не интересны, и заставлять ребенка к деятельности, которая ему не окей? Почему участие не может быть добровольным, а тем, кто не хочет, не предложили альтернативу, кроме "то не ведите, у нас праздник"? Основная функция садика – чтобы дети там были, пока родители работают, а не усложнять жизнь родителям", – написала женщина.

В то же время пользователи соцсети не поддержали маму в ее взглядах и отмечали, что детсад – это не передержка детей, а учебное заведение, которое способствует развитию. Кроме того, и воспитатели указали на то, что малышам нравится подготовка к празднику, ведь они дарят праздник родным людям.

"Садик – это не передержка для детей, а учебное заведение с установленной программой, направленной на развитие детей по возрасту".

"Я музыкальный руководитель и воспитатель, то скажу что дети кайфуют от этого процесса подготовки к празднику: ведь они знают, что к ним придут их родные люди. И этот праздник они дарят им".

"Основная функция сада это дошкольное образование. Дети на праздниках демонстрируют свои умения петь, танцевать, декламировать".

