'Для начала – не называйте ее такой'. 5 советов, как помочь ребенку преодолеть застенчивость

Родители могут помочь своему ребенку быть более социально адаптированным и преодолеть застенчивость. Специалисты говорят, что эту черту характера, приобретенную в раннем детстве, можно перерасти.

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Застенчивость обычно проявляется в социальных ситуациях и является чертой личности человека. Даже если застенчивые дети хотят общаться с другими беспокойство и стыд берут верх, однако это можно исправить. Издание Times of India собрало 5 советов, как помочь ребенку преодолеть застенчивость.

Не вешайте на ребенка ярлык "застенчивый". Чем чаще родители будут называть ребенка застенчивым, тем быстрее он свыкнется с этой мыслью и даже может играть роль застенчивого, не пытаясь измениться.

Эксперты советуют не присваивать ребенку такой ярлык. В качестве альтернативы можно объяснить людям, что ребенку просто нужно время, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам или что он предпочитает наблюдать за тем, как разворачиваются события вокруг него, прежде чем вмешиваться.

Повышайте уверенность ребенка в себе. Дети, которые уверены в себе, менее склонны к застенчивости. Определите сильные стороны ребенка и развивайте их. Ребенок сможет считать себя талантливым и способным, если родители поддержат в нем эти способности.

Будьте рядом. Когда ребенок находится в социальных ситуациях, таких как игровая группа, оставайтесь рядом с ним. Можно отходить на короткие промежутки времени, когда ребенок будет чувствовать себя более непринужденно. Если возникнет необходимость, стоит вернуться.

Хвалите за общительное поведение. Поощряйте ребенка использовать новые социальные навыки, которые он осваивает. Говорите слова искренней похвалы, когда видите, как он пытается преодолеть свою застенчивость. Лучше делать это без посторонних людей, а наедине.

Дайте ребенку время. Детям нужно время, чтобы освоится. Не отправляйте сразу к другому ребенку для общения. Вместо этого позвольте самому выбрать, хочет он играть с игрушкой рядом или с другими детьми. Говорите успокаивающим тоном, когда мотивируете.

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