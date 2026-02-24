'Для нас это о боли, а не об искусстве'. В Испании детсад отказался от экскурсии в российский музей после обращения украинки

Украинка Ирина Носенко рассказала о ситуации, случившейся в детском саду Испании. Так, для детей была запланирована экскурсия в российский музей. Женщина, когда узнала об этом, написала администрации, учительнице и в родительский чат и объяснила, что для украинцев подобное событие – напоминание о войне и боли, а не об искусстве.

В заметке в Threads она отметила, что на следующие сутки экскурсию для двух групп отменили. Вместо того родителям предложили для посещения детьми другой музей.

"Мы в Испании. И в садике детям на март была запланирована экскурсия в русский музей. Я, когда увидела это, не смогла промолчать конечно. Написала в администрацию, учительнице, в родительский чат. Спокойно, без наездов. Просто объяснила, что для нас это не об искусстве. Это о войне, о боли. Прошли сутки. Экскурсию для двух групп отменили. Горжусь собой что не промолчала", – написала Носенко.

В комментариях под заметкой присоединилась также еще одна мама из группы детсада, которая подчеркнула, что администрация не просто отменила мероприятие, а большинство родителей-испанцы поддержали Ирину и сказали, что их дети тоже не пойдут в этот музей.

"Моя дочь – одноклассница сына автора. Чтобы было немного яснее: администрация школы не просто отменила это мероприятие, а большинство родителей-испанцев (из 43 детей только трое детей украинцы) поддержали Ирину и также сказали, что их дети не пойдут в этот музей. Одно не ясно, почему испанцы и португальцы чувствуют солидарность и понимают, что это не просто детская экскурсия, а украинцы – нет? P.S. Для детей будет предложено альтернативное мероприятие", – говорится в сообщении мамы девочки.

Сеть поразила позиция Ирины и они отмечали, что испанцы поддерживают украинцев. Кроме того, пользователи Threads подчеркивали отважность женщины в отстаивании своих взглядов, ведь именно таким образом создается среда, в которой не страшно растить детей.

"Не промолчать – это часто тяжелый труд, но именно так создается среда, в которой не страшно растить детей. Горжусь такой позицией".

"Спасибо за вашу отважность отстаивать свою позицию. Вы большая молодец".

"Была я в том музее – все через призму империализма и лжи".

"Я живу в Испании 25 лет и знала об этом музее, но никогда не ходила, я знаю где он находится! Вы молодец! Испанцы поддерживают украинцев".

"Спасибо вам за такие взгляды и озвучивание их!"

"Было бы хорошо, чтобы все ихнее позакрывали по всему миру, ну и еще бы их выгнали из всех стран. Пусть сидят в своем "прекрасном" болоте и не мешают другим жить!"

