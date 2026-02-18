Флаг России висит уже месяц: украинка рассказала о ситуации в немецком детсаду, которая ее возмутила. Фото

Украинка Анна-Мария Романова, которая сейчас проживает в Гамбурге (Германия), рассказала о ситуации в детском саду, который посещает ее дочь. Так, в подготовительной к школе группе проходит проект "Флаг недели", когда на доске прикрепляют флаг страны, которая является родиной одного из детей.

В заметке в Threads Романова поделилась, что группа ее дочери имеет общий вход с подготовительной, поэтому каждое утро они видят флаг страны-агрессора, который висит там уже месяц. Женщина проходила мимо три недели, однако на четвертую решила попросить его убрать.

"Моя дочь ходит в садик. В подготовительной к школе группе сейчас проходит проект "Флаг недели" – вывешивают флаг страны, которая является родиной одного из детей. У нас общий вход с этой группой, поэтому я каждый день вижу этот флаг, когда привожу и забираю ребенка. Сейчас там висит флаг России. Уже 4 неделю. Сначала я молча терпела это три недели, но потом попросила его убрать, потому что для меня страна-агрессор в детском пространстве – это не ок", – написала Романова.

Она добавила, что уже обращалась в администрацию с этим вопросом. Ей сказали, что передадут просьбу руководителям группы. Женщина спросила у пользователей сети, как бы они отреагировали на подобную ситуацию и отметила, что для нее это принципиальный вопрос – не видеть подобного в детском саду. Мама девочки в комментариях отметила, что в группе только она ребенок из России. А некоторые обратили внимание на то, что кроме флага, на доске были прикреплены фотографии, среди которых и изображение оккупированного Крыма.

В комментариях пользователи соцсети разделились в своих взглядах. Часть поддержала женщину, отметив, что если детей знакомят с такой страной, то стоит показывать и то, что она делает ведя войну против Украины.

"Надо было туда повесить фото того, что делают русские в Украине. С подписью "русская культура". Просто конченые. Тем более вы говорите, что "флаг недели" висит уже 4 недели. Это похоже уже на позицию".

"Если вешать флаг и рассказывать о стране, то рассказывать все и вешать рядом фото этого флага на фоне разрушенного города и убитых жителей".

"Флаг россии это флаг фашизма. Повесить такой флаг – это показать всем детям группы, что действия россии нормальные. Это если бы в садик ходил ребенок убийцы и насильника, и на День отца принес его портрет".

В то же время некоторые из украинцев не согласились с женщиной, отметив, что она в чужой стране начинает диктовать свои правила, а если не хочет видеть подобного в других странах, то стоит ехать в Украину.

"Если бы Вы были в Украине – без проблем, все ок., но вы не в Украине. Вы суетесь со своим уставом в чужой монастырь. К тому же, Россия – это родина одного из детей. Как взрослые должны объяснять чем этот ребенок отличаются от других? Почему сирийскому ребенку можно, а тому нет? А вообще, нигде вас не будут понимать (и не обязаны) так хорошо, как в Украине. И если для вас это важно – возвращайтесь".

"Это детский сад, а не политическая арена. Вы сами написали, что вывешивают флаги стран, из которых дети. Ни по вашему желанию, ни по собственному, они не смогут заново родиться в другом месте".

