'В группе есть ребенок из России, который не понимает украинского'. В Одессе разгорелся конфликт в школе английского языка, где обучение проводили на русском

Мама девочки Виктория Стаценко рассказала об инциденте, произошедшем в одесской школе английского языка, которую посещает ее дочь. Так, занятия для детей дублировались на русском языке без предупреждения и согласования с родителями.

В заметке в Threads Стаценко отметила, что когда она спросила, почему так происходит то не получила сразу ответа. Впоследствии родителей поставили перед фактом, что в группе учится ребенок из России и он не понимает украинского, поэтому преподаватель говорит на русском. В комментариях женщина добавила, что всего в группе учится 7 украиноязычных детей и один русскоязычный.

"Мой ребенок около трех месяцев посещал школу Total School. До этого занятия были офлайн – сегодня впервые попробовали онлайн-формат. И именно сегодня я столкнулась с тем, что для меня является абсолютно неприемлемым. Во время урока учитель дублировал материал на русском языке. Без предупреждения. Без согласования. На мой вопрос и просьбу – реакции не было. Объяснение появилось уже постфактум: в группе есть ребенок из России, который не понимает украинского, поэтому преподаватель говорит на русском", – написала Стаценко.

Она подчеркнула, что украинский язык закреплен на законодательном уровне как язык образовательного процесса, однако не русский. Также женщина заявила, что ее дочь больше не будет посещать занятия и четко очертила свою позицию. Она отметила, что учебные заведения не должны навязывать детям язык государства-агрессора.

"Он о границах, ответственности образовательных учреждений и праве наших детей учиться без навязывания языка государства-агрессора. Когда мы дома учим plant – растение, а на контрольной спрашивают "растение". Вы меня извините. Делайте выводы. Я – уже сделала", – отметила мамаученицы.

Сама Виктория Стеценко переехала в Одессу из Крыма.

Украинцев возмутило, что ради одного русскоязычного ребенка другие ученики должны учиться не на государственном. Не их мнению, это выглядит так, будто бы он имеет больше прав в нашей стране. Кроме того, пользователи сети обращали внимание, как могла возникнуть мысль, что все украинские дети знают русский язык.

"Интересно, а рассчитываются за обучение того ребенка рублями? Ситуация абсурдная. Это выглядит, как позиция руководства – один ребенок из Московии имеет больше прав, чем все остальные дети".

"То есть 99.9% детей – украинцы, 1 ребенок – русский, поэтому обучение ведется я на русском?"

"Ради одного ребенка из России украинские дети должны выучить русский?"

"То есть преподаватель ради одного ребенка учит других на языке страны, которая нас уничтожает! Большинство детей не интересны, а русскоязычному – все?"

"И что что есть такой ребенок? Пусть украинский выучит, а потом идет на курсы английского".

В следующем посте Стаценко рассказала, что учебное заведение извинилось за ситуацию, а также вернуло деньги за весь период обучения. В то же время, администрация сделала женщине замечание относительно ее сообщения в соцсетях и реакции других людей. Однако сама мама ученицы подчеркнула, что не несет ответственность за мнения других, а ее позиция остается неизменной и для нее неприемлемо, чтобы образовательный процесс проходил на русском языке, даже в виде дублирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деталях скандала в музыкальной школе Одессы, где сольфеджио преподавали на русском языке.

