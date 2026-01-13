Появились новые детали скандала в музыкальной школе Одессы, где сольфеджио преподавали на русском языке

Преподаватель, который вел сольфеджио в Одесской школе искусств №11 на русском языке, якобы уехал за границу и больше не проводит занятия. Об этом рассказал директор художественного учебного заведения Дмитрий Фролов.

В комментарии "Суспільному" он заверил, что уроки проходят на украинском языке, а этот предмет ведут три преподавателя. Внимание к такой ситуации привлекла Лилия Коваленко, которая из Киевской области переехала в Одессу вместе с семьей,и решила отдать старшую дочь на занятия по игре на скрипке.

Она искала для ребенка преподавателя, который бы преподавал уроки только на украинском языке. В конце концов ей посоветовали выбрать Одесскую школу искусств №11, однако впоследствии выяснилось, что предмет сольфеджио преподается на русском. Поэтому женщина отказалась и выбрала частную украиноязычную практику.

Коваленко поделилась своим возмущением по поводу языковой ситуации в заметке в Threads. После этого преподавательница, которую посоветовали маме школьницы, отказалась проводить уроки и сказала, что ей лучше найти "тотально украиноязычного" педагога.

"Есть ситуация: в государственной музыкальной школе в Одессе сольфеджио преподают "языком". Из-за этого я отказалась от поступления ребенка в школу искусств. Приняли решение брать отдельно частные уроки у украиноязычных преподавателей. У меня вопрос, какого черта в украинской государственной школе искусств преподаватели позволяют себе проводить занятия "на узком"?! Моему возмущению нет предела", – написала Коваленко.

В итоге благодаря публикации семье удалось найти музыкальную школу, где сольфеджио преподают на украинском. Однако женщина отмечает, что проблема русского языка гораздо шире. Так, например, Коваленко выбрала для своих детей домашнее образование, чтобы создать полностью украиноязычную среду. Ведь в Одессе между детьми преобладает русский язык, поэтому старшей дочери трудно объясниться со сверстниками.

"Было такое, что дочь подходит к какой-то девочке на площадке и говорит: "Привіт, дружімо. Мене звати Софія". Но ребенок просто разворачивается и уходит. Говорит: "Я тебя не понимаю", – отмечает мама школьницы.

"Меня возмущает сам факт. Уже 35-й год Независимости. Мы же получили ее не вчера, год или пять лет назад. У нас законодательно закреплено: языком преподавания в любом государственном образовательном учреждении должен быть украинский. Это норма предусмотрена законом. И почему же она выполняется кое-как?" – добавляет она.

Министерство образования и науки предоставило ответ на запрос о языке образовательного процесса. В нем указано, что языком образовательного процесса является государственный, то есть украинский, язык. Это регулируется законодательством. Поэтому украинский язык должен применяться в рабочее время педагогическими, научно-педагогическими и другими работниками учреждений образования. Нарушения языкового законодательства могут наказываться штрафами: такие случаи рассматривает Офис уполномоченного по защите государственного языка.

