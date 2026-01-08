Кто виноват – родители или учителя? Руслан Цыганков спровоцировал новую дискуссию в сети заявлением о русскоязычных школьниках

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков заявил, что то, на каком языке разговаривают дети, в значительной степени зависит от родителей. Однако они проводят много времени в школе, поэтому важно, чтобы педагоги общались на украинском и побуждали к этому школьников.

Об этом Цыганков написал в заметке в Threads. Он подчеркнул, что побуждать детей разговаривать на государственном нужно не принудительно, а объясняя важность и ценность языка, а также показывая собственным примером.

"Как учитель скажу. Есть дети которые разговаривают на русском. Они в этом не виноваты. Это зависит от родителей, друзей и тому подобное. Но в школе они проводят большую часть своего времени. И поэтому сверхважно, чтобы в школе учителя общались на украинском и побуждали детей к этому. Не принудительно, а объясняя важность и ценность языка. И показывая собственным примером. Есть тенденция, что с началом полномасштабного вторжения больше уже учеников общается на украинском. Не потому, что так нужно, а потому что понимают зачем", – отметил Цыганков.

В комментариях украинцы присоединились к дискуссии. В частности, они отметили, что многие дети продолжают общаться на русском языке, ведь не понимают "какая разница". Кроме того, есть такие школьники, родители которых общаются дома на украинском и потребляют украиноязычный контент, однако после общения со сверстниками дети все же переходят на язык врага.

"У меня подружка преподает украинскую литературу в школе старшим классам. И дети в 7-11 классах на уроке принципиально говорят на русском, как бы она ни старалась. Их аргумент: "Я не понимаю зачем мне знать украинский".

"Я почти 3,5 года как перешла на украинский везде: дома, в быту, с окружением. Но дети продолжают разговаривать на русском. Много объясняю, привожу пример. Не вижу результата. Хорошо, что рос. контент не слушают/не смотрят, но... Окружение русифицировано не одним десятилетием".

Пользователи соцсети также отметили, что важно, чтобы учителя говорили на украинском языке не только на уроках, но и в другое время. Ведь в противном случае у детей будет складываться ощущение, что педагоги делают это только для вида.

"Здесь особенно важно, чтобы учителя реально говорили на украинском и между собой, а не только на уроках. Иначе создается ощущение, что это просто для вида и на самом деле русский в быту норм. Детей осуждать последнее дело в этом. Поддержать переход однозначно, однако на них давит и русификация, и склонность к протесту, поэтому важно, чтобы способом протеста был не русский".

"Украиноязычные учителя это важно, но не переоценивайте их. Очень редко для школьников они бывают примерами для подражания. Большее влияние могут оказать какие-то украиноязычные блогеры, которые придут в школу и пообщаются с детьми. Детям надо показать, что украинский язык, культура, история это круто, современно, успешно и пользуется спросом".

