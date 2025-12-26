'На украинском говорить немодно, это язык села'. Филолог назвала единственный способ, как убедить подростков не переходить на русский

Подростков часто могут травить за украинский язык, поэтому это становится одной из причин, почему они общаются на русском между собой. К тому же, в стране до сих пор существует утверждение, что говорить на украинском не модно, ведь это язык села.

Видео дня

Об этом рассказала филолог и популяризатор украинского языка Мария Словолюб в интервью Алине Доротюк. По ее словам, изменить моду на русский язык среди подростков можно через объяснения. Для этого следует проводить соответствующие мероприятия и говорить о том, к чему приводит общение на русском и почему стоит использовать государственный.

"К тем, кто до сих пор говорит, что за украинский не травят или общайтесь, никто вам не мешает. Травят за украинский, многие травят меня, меня травят, например, детей. А детям, поскольку у них еще не сформировано ощущение личных границ, критики и многих других моментов, что же происходит? Этот нарратив: "Украинский – это язык села". Это очень плачевно. И вообще я не понимаю, почему такое странное отношение к селу, потому что село – это колыбель украинской нации", – говорит Словолюб.

"Что делать? Объяснять ученикам, проводить, я не знаю, какие-то мероприятия, кричать буквально отовсюду об этой правде, что тебе дает. Например, мы понимаем, что курение – это плохо. Почему я это понимаю? Так же и здесь нужно подавать пример, что есть качественный контент, есть некачественный контент, даже несмотря на язык. Ты выбираешь, или ты смотришь то, или ты смотришь то. То помогает тебе становиться лучшей версией себя, совершенствовать, а то тебя наоборот подавляет, деморализует и влияет на тебя негативно", – добавляет эксперт.

Она также отмечает, что село – это колыбель украинской нации, а советский режим пытался уничтожить его, ведь именно из села выходили интеллектуалы. Таким образом тогдашняя власть пыталась прекратить популяризацию украинской культуры, а продвигать российскую. Специалист уверяет, если бы язык не имел значения, то подобных ситуаций не возникало бы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что филолог объяснила откат от украинского языка в Киеве, где 82% школьников общаются на русском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!