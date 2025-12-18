'Дети подражают родителям'. Филолог объяснила откат от украинского языка в Киеве: 82% школьников общаются на русском

Украинские школьники общаются на русском языке, ведь подражают своим родителям. Так, в частности, до 14 лет у детей не сформировано критическое мышление, как у взрослых. Это означает, что в семьях не переходят на украинский, или подростки окружены двуязычием сред.

Об этом говорит филолог и популяризатор украинского языка Мария Словолюб в интервью Алине Доротюк. По ее словам, у школьников нет выбора, на каком языке общаться, ведь они опираются на опыт родителей и на тот язык, на котором общаются взрослые.

"Если мы говорим о детях и многие бросают действительно камни в их огород, потому что дети там плохие или неплохие, они общаются на русском, но дети подражают своим родителям, как бы это ни было. То есть до 14 лет критическое мышление у детей еще не так сформировано, как у взрослых. И они что делают? Подражают своим родителям. То есть это означает, что в семьях не переходят на украинский. Или же, например, есть двуязычие, то есть в одной среде общаются на украинском, а, например, дома в комфортной, удобной такой, в такой атмосфере переходят обратно на русский", – делится языковед.

"Звучат такие моменты о том, что на каком языке разговаривать – это выбор. Думаю, что это не выбор, потому что выбор – это когда тебе представляют одно, второе и ты очертив и поняв один объект, целостно его информацию, его значимость, переключаешься на другой и тоже его оцениваешь, и тогда ты выбираешь. А разве те, кто общается, например, на украинском или русском, или каком-то другом языке в Украине, им предлагали этот выбор? То есть, например, школьник, он понимает, почему он должен выбирать? Нет, он, опираясь на опыт своих родителей, на тот язык, на котором они общаются, абсолютно встает на ту же самую тропинку и начинает им подражать", – добавляет она.

Филолог также вспомнила о цитате поэта и драматурга Иоганна Гете, которой часто "прикрываются":"Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек". Она отмечает, что знать и пользоваться – это разное. Так, например историк Иван Огиенко знал более 14 языков, однако переводил свои труды, включая Священное Писание, именно на украинский язык. Эксперт отмечает, что другие языки, как правило, изучаются для коммуникации.

"Язык – это исключительная коммуникация. Но ведь можем мы объясниться даже и без языка вербального. Можно жестами объясниться, можно рисовать какие-то картины, можно показывать. В конце концов, много других моментов, как мы можем доносить ту или иную информацию. То есть язык как таковой, не одно из этих средств. Язык имеет более 15 функций. Это довольно свободная информация, можно проверить где угодно", – добавляет специалист.

Она объясняет, что одна из функций языка – коммуникативная, а то, на каком языке общаются люди отражает то, как они воспринимают действительность. Именно это и нужно доносить школьникам и родителям, чтобы они выбирали именно государственный язык.

Напомним, согласно результатам исследования Государственной службы качества образования, в Киеве, по оценке учеников, 24% учителей во время уроков и 40% во время перерывов нарушают языковой закон – применяют негосударственный язык. Для сравнения, средняя цифра по Украине: 14% на уроках и 21% – на переменах. Сами же школьники общаются на русском на уроках 66%, на переменах – 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на переменах – 52%). Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

