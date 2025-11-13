Каждый пятый ребенок считает украинский язык неуместным для общения в повседневной жизни. Опрос

Каждый пятый ребенок считает украинский язык неуместным для общения в повседневной жизни. На такой выбор молодежи влияет русификация родителей и другие факторы.

Об этом в интервью hromadske рассказал заместитель руководителя Секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко. По его словам, 20% школьников указали, что предпочитают русский язык из-за предвзятого отношения их окружения к украинскому.

"20% респондентов сказали, что предпочитают русский из-за предвзятого отношения к украинскому со стороны их окружения. То есть 20% украинских детей считают украинский язык неуместным для неформального общения в повседневной жизни. Они предвзято его воспринимают. И это показатель для всей Украины", – сказал Сиротенко.

Он отметил, что ситуация отличается, например, в Киеве и Тернополе. Так, русификация происходит также через интернет и соцсети.

"Дело не только в семье. Сегодня русификация происходит через интернет и соцсети. Ценностная ориентация подростков, в частности в языковом вопросе, является или несформированной, или враждебной к украинскому языку", – сказал он.

В то же время, согласно исследованию Государственной службы качества образования, учителя считают, что основным фактором, который негативно влияет на уровень использования украинского языка учениками, является языковая ситуация в семье. Так, 43% учителей отметили, что дома дети преимущественно общаются на русском. Еще одной распространенной причиной является привычка общаться на другом языке или суржике – на это указали 24% опрошенных педагогов.

По мнению школьников, фактором, сдерживающим использование государственного языка во всех сферах повседневной жизни, является привычка общаться на русском в семье – на это указали 35% опрошенных. Еще 30% отметили, что препятствием является недостаточный уровень владения украинским языком, а 20% учащихся указали на предвзятое отношение к украинскому языку со стороны окружения.

