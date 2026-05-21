'Для первоклассника она – как 80-летняя бабушка'. Учительницу начальной школы из Флориды захейтили в сети за короткое платье: мнения родителей разделились

Учительница начальной школы из Флориды (США) попала под критику после того, как выложила видео, на котором она проводит урок математики. Педагог в платье пела ученикам песню, чтобы помочь им выучить стоимость монет.

Видео, которое педагог выложила в TikTok стало вирусным собрав 3,5 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков. В то же время после того, как сообщение стало распространяться по сети, учительницу захейтили за короткое платье, ведь, по мнению некоторых родителей, подобная одежда неуместна для школы.

"Платье слишком короткое для ее профессии, это все. Надеюсь, что она по крайней мере имеет шорты под платьем", – писали в сети.

Под сообщением на странице The Hodgetwins в Facebook многие пользователи сети стали на защиту педагога, отмечая, что она эффективно учит, а все ученики вовлечены в процесс. Это, считают родители, и является главной целью школьного преподавателя. "Для первоклассника она похожа на 80-летнюю бабушку. Ни один ребенок не заметил, во что она одета", – отмечают комментаторы.

В то же время многие подчеркивали, что песня – отличный способ помочь школьникам запомнить материал, а обществу стоит расслабиться, ведь педагог умело выполняет свои обязанности. По мнению пользователей сети, если бы школьникам преподавал мужчина в платье, это бы никого не удивило. К тому же, родители спрашивали своих детей, видят ли они что-то неуместное на видео, на что они отвечали, что их смущает только то, что школьники сидят на полу.

"Эти дети полностью заняты! Песни – это идеальный способ заставить детей помнить, что их учат! Обществу нужно расслабиться! Замечательная работа от этой учительницы".

"Я только что спросил своего ученика первого класса, что он видит не так, если вообще что-то видит, на этом изображении. Он сказал: "Почему дети сидят на полу?" Дело закрыто".

"Пока учительница придерживается тех же правил дресс-кода, что и ученики, все в порядке. Однако, если она нарушает правила, ее нужно отправить домой переодеться".

