'Скоро у тебя будет новый классный руководитель': реакция учеников на щемящую записку учительницы растрогала сеть

Сеть растрогало видео, в котором учительница Ольга Лозинская показала реакцию ее учеников на щемящую записку. В ней она написала, что скоро у школьников будет новый классный руководитель. Так, дети заканчивают четвертый класс и переходят в среднюю школу – в пятый.

Сообщение, которое педагог выложила в TikTok, собрало почти 200 тысяч просмотров. Некоторые из учеников, хоть и улыбались, однако было видно, что им немножко грустно. А некоторые дети не смогли сдержать слез от того, что вскоре придется попрощаться со своей первой учительницей.

В комментариях пользователи сети отмечали, что именно первая учительница остается в сердце навсегда. Кроме того, украинцы делились, что от просмотра видео наворачиваются слезы, а некоторые из педагогов говорили, что помнят каждого своего выпускника, ведь так сложно отпускать детей. В то же время многие подчеркивали, что педагог стала для этих детей "второй мамой", поэтому они будут приходить к ней на каждой перемене в 5 классе.

"Первая учительница навсегда будет в нашем сердце. Так не хотела чтобы была другая, мы как родные все были, она так плакала когда нас вела в 5 класс с другим учителем, как от сердца оторвала".

"В глазах каждого ребенка читается интеллект. Почет и уважение учителю, который вложил знания в их светлые головы. Начальные классы – это основа, база, которая в дальнейшем обучении играет фундаментальную роль. Какой это неоценимый труд- обучать наших деток. Они – наше будущее".

"Судя по видео вы сумели стать "мамой" для деток. Им повезло. В 5 классе будут к вам побегать на каждой перемене".

"Некоторые детки улыбаются немного, но видно, что в душе грустно. Так, как и нам, грустно от просмотра, а глаза мокрые".

"А я учитель. И это так больно отпускать их, помню каждого ученика, 5 выпусков".

