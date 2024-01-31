Для решения задач не нужно учить правила: репетитор назвала три самых легких теста на НМТ по украинскому языку

Репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Качура назвала три самых легких теста на Национальном мультипредметном тесте. По ее словам, для решения этих задач не нужно изучать никакие правила.

Лайфхаками подготовки к НМТ педагог поделилась в ТикТок. В список задач вошли тесты с общекорневыми словами, обособленными обстоятельствами и отсутствием окончания.

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Первый тест о общекорневых словах. Репетитор уверяет, что в этих задачах не нужно находить никакие корни, а нужно посмотреть на слово, которое есть в задании и найти похожее, или такое, которое происходит от этого.

"Например, слово "водійський" и оно происходит от слова "водити". К слову "сонний" - "спросонку". Это когда вы проснулись, происходит от слова "сонний" и "сон ", – рассказывает Качура.

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Второй формат – нет окончания у обоих слов в строке. Эксперт советует попытаться склонять слова в задании. Например, будут ли они изменяться в родовом, винительном или творительном падежах. Если могут – эти слова имеют окончание. Если нет – не имеют.

Педагог посоветовала запомнить школьникам, что слова "ложе", "віче", "пальто" и вино" склоняются.

Третий тип задач – обособленным обстоятельством можно заменить подрядное предложение в строке. По словам репетитора, это звучит страшно, однако выполняется очень легко. Она советует искать в таких тестах предложение, в котором подлежащее будет выполнять сразу два действия: и до и после запятой.

На примере задания учительница указала правильный вариант ответа "В".

"Здесь нет подлежащего, но мы можем его додумать. Например, вы приобретаете товар и вы же требуете чек. Почему здесь можно заменить отвергнутым обстоятельством подрядное предложение в строке? Потому что обособленное обстоятельство – это деепричастный оборот. Мы подрядную частицу будем заменять деепричастным оборотом", – рассказала Качура.

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