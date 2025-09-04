Для школьников в очередной раз хотят отменить государственную итоговую аттестацию: почему ученикам не стоит радоваться

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13650, который подразумевает отмену в 2026 году государственной итоговой аттестации (ДПА) для школьников. Этот экзамен отменяют уже седьмой раз подряд: в 2020 году отменили из-за ковида, потом опять из-за ковида, ну а затем уже из-за полномасштабной войны с Россией.

Нужен ли вообще этот экзамен, раз без него прекрасно обходятся вот уже который год

Цель отмены – безопасность учеников

Государственная итоговая аттестация – это форма проверки знаний школьников, которую они проходят в 4, 9 и 11 классах. Соответственно – по окончании начальной, неполной средней и средней школы. Цель этого экзамена – оценка того, насколько ученик усвоил школьную программу на определенном этапе своего обучения.

Но после начала эпидемии коронавируса власть озадачилась вопросом: а не слишком ли опасно держать массу детей вместе во время экзамена, подвергая их ненужным рискам? Тем более что само школьное обучение начало проводиться дистанционно. Ну а потом война… От россиян же всего ожидать можно – вдруг во время экзаменов начнут по школам лупить.

Если в 2020 году и позже отмена ГИА регулировалась соответствующими приказами Минобразования, то в 2024 году проблема была решена уже на высшем законодательном уровне – Верховная Рада приняла закон 4034-IX, который отменял проведение государственной итоговой аттестации в 2025 году.

И вот, собственно, опять. Законопроект №13650 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года" фактически дублирует аналогичный прошлогодний документ.

"Принятие закона будет содействовать обеспечению безопасности поступающих во время проведения вступительной кампании 2026 года, формированию контингента соискателей профессионального и высшего образования", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уже становится понятно – не последнему. В следующем году наверняка (если не закончится война) будет очередной законопроект на данную тему. А нынешний будет принят практически незамедлительно, как и год назад.

В мирное время экзамен пригодится

Возникает резонный вопрос – а какой смысл ежегодно принимать одни и те же законы? Если уже седьмой год подряд Украина обходится без государственной итоговой аттестации, так может, она и не нужна?

Тем более что существовало внешнее независимое оценивание (ВНО), которое проходят все школьники, решившие продолжить обучение в высших учебных заведениях. ВНО, кстати, с 2015 года засчитывается как ГИА для выпускников. Независимое оценивание с 2025 года переименовали – теперь это национальный мультипредметный тест. Но суть не меняется: три обязательных предмета – украинский язык, математика и история Украины, и один по выбору: среди биологии, географии, иностранного языка, украинской литературы, физики и химии.

"Государственная итоговая аттестация не играет никакой роли, это не есть что-то решающее. Национальный мультипредметный тест – да, он необходим, если выпускник школы собирается поступать в высшее учебное заведение. Но если пойдет работать – зачем ему ГИА? Этот экзамен, скажем прямо, по большей мере всегда был формальностью", – рассказывает OBOZ.UA завуч киевского лицея №128 Елена Ткач.

Впрочем, у депутатов есть и другое мнение.

"Я считаю, что во время войны и воздушных тревог, подземного обучения и так далее полноценно подготовиться к государственному итоговому экзамену очень сложно. Однако в мирное время это достаточно репрезентативно демонстрирует уровень усвоения учебной программы и является тренингом перед внешней оценкой. Поэтому, на мой взгляд, отменять итоговый госэкзамен не стоит. Кстати, такая же позиция и у образовательного комитета", – говорит OBOZ.UA соавтор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В принципе, тут тоже есть резон: государство должно хоть как-то представлять – а что у него происходит в области школьного образования, насколько оно эффективно? Может, надо что-то в системе поменять, подкорректировать. А то взяли шестилетнего ребенка, а выяснили, как там и что, только через 11 лет.

"В данном вопросе я полностью согласен с Федором Вениславским. Война не будет продолжаться вечно, а знать уровень усвоения учебной программы на разных стадиях обучения необходимо", – резюмирует в беседе с OBOZ.UA бывший заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.