Для школьников за границей упростят переход на обучение по украиноведческому компоненту: в МОН рассказали детали

Министерство образования и науки планирует создать единую платформу, на которой ныне находящиеся на обучении за рубежом украинские школьники смогут зарегистрироваться на изучение предметов украиноведческого компонента. Как известно, школьники за границей могут в Украине проходить обучение по облегченной программе.

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Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева на своей странице в Facebook. Это обсуждалось на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по доступу к образованию украинских детей за рубежом.

По ее словам, после запуска такого сайта процесс перехода на изучение предметов украиноведческого компонента вместо дистанционного изучения всех школьных предметов в украинской школе должен облегчиться.

Украиноведческий компонент – это сокращенная образовательная программа для школьников, которые находятся за пределами государства. Она позволяет уменьшить учебную нагрузку на детей, которые очно учатся в стране пребывания и одновременно дистанционно получают образование в Украине.

"Родителям и ученикам больше не приходится прозванивать 148 школ в поисках тех, кто все же открыл дистанционные классы. Достаточно будет зарегистрироваться и выбрать одно из заведений, которое уже было верифицировано до того, как попасть на эту платформу", – отметила педагог.

Ранее в МОН сообщили, что большинство находящихся за рубежом украинских школьников не учатся по предложенной облегченной форме обучения по украиноведческому компоненту. Ее по состоянию на январь 2025 года выбрало всего 7 тысяч из 356 тысяч украинских школьников за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МОН Оксен Лисовой подтвердил, что украинские дети за границей часто выбирают для изучения русский язык, как второй иностранный, чтобы облегчить себе задание. Ведомство ведет переговоры со странами-партнерами по изучению в их школах украинского языка как иностранного.

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