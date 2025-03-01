Украинские дети за границей выбирают русский язык: Лисовой предложил решение проблемы

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подтвердил, что украинские дети за границей часто выбирают для изучения русский язык как второй иностранный. Такая ситуация сложилась из-за того, что в большинстве стран у наших детей нет возможности изучать украинский как иностранный.

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Чтобы облегчить себе задание ученики выбирают для изучения не французский или итальянский языки, а русский, который знают. МОН ведет переговоры со странами-партнерами по изучению в их школах украинского языка как иностранного, сказал глава ведомства во время вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 28 февраля.

По словам министра, ситуация критическая из-за того, что украинские школьники вынуждены изучать русский язык.

"Дети действительно находятся в ситуации, когда вынуждены учить местный язык как иностранцы, иностранный язык, который изучается в той стране (в основном английский или другой язык европейских стран) и второй иностранный язык. И тогда они для того, чтобы разгрузиться и не изучать одновременно три языка, – выбирают русский. Это действительно критическая ситуация", – отметил Лисовой.

Украинское образовательное ведомство ведет переговоры со странами-партнерами и имеет одобрительную позицию со стороны министерств образования многих стран.

"Это необходимо делать и это имеет перспективу. У нас есть одобрительная позиция со стороны министерства образования многих стран, с которыми мы работаем на эту тему. Она предполагает изучение украинского языка иностранцами, то есть он начинается с азов. Но с точки зрения разгрузки наших детей – это рационально", – добавил министр.

Напомним, что ранее глава Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета (СКВОР) Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик заявила, что дети из Украины, которые сейчас учатся в европейских школах, все чаще выбирают русский язык вместо второго иностранного. Так школьники упрощают себе задачу – вместо второго иностранного языка, например, французского, польского или итальянского выбирают русский, который уже знают.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Украина и Польша обсуждают вопросы внедрения украинской образовательной программы в школах. Польские учебные заведения этого учебного года приняли более 248 тысяч учеников из Украины.

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