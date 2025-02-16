Почему украинские дети в европейских школах выбирают русский язык: известный педагог объяснила парадокс

Дети из Украины, которые сейчас учатся в европейских школах, все чаще выбирают русский язык вместо второго иностранного. Так школьники упрощают себе задачу. В большинстве стран Европы, в частности, в Польше, где учится много украинских детей, до сих пор нет предмета "украинский язык" как иностранный.

Видео дня

Об этом сказала глава Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета (СКВОР) Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик в проекте общественной инициативы "Голка" – "Мости України", передает Главком.

По ее словам, украинцы в Польше лишены возможности изучения украинского языка. В стране отмечают, что причина в отсутствии финансирования со стороны польского Министерства образования.

Что касается других стран, Украина вместе с Министерством иностранных дел, посольствами и консульствами работает для того, чтобы в перечне учебных предметов на выбор появился предмет "украинский язык как иностранный", пояснила педагог.

Любчик отметила, что украинские дети очень часто выбирают русский язык в школах стран пребывания, чтобы повысить свои результаты по внешнему независимому оцениванию.

"Они уже учатся на языке страны, где находятся, а как первый иностранный язык изучают обычно английский. И чтобы упростить себе задачу, вместо второго иностранного языка – французского, польского или итальянского, они выбирают русский язык, который слышали, знают и облегчает им задачу", – добавила она.

Для того, чтобы сделать невозможным изучение русского и дать ребенку выбрать украинский, Украина должна работать над тем, чтобы ввести учебную дисциплину "украинский язык как иностранный" в перечень учебных предметов по выбору в стране пребывания ученика.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина обсуждает с Польшей вопросы внедрения украинской образовательной программы в школах. Заведения страны в этом году приняли более 248 тысяч учащихся из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!