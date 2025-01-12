В школах Польши могут появиться украинские образовательные программы: в правительстве сказали, сколько украинцев там учится

Украина обсуждает с Польшей вопрос о внедрении украинской образовательной программы в школах. Заведения страны в этом году приняли более 248 тысяч учеников из Украины.

Видео дня

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра – министра национального единства Украины Алексея Чернышева с польским министром образования Барбарой Новацкой в Варшаве, передает Укринформ. Они обсудили несколько вопросов, касающихся сферы образования.

"Мы подробно рассмотрели вопросы украинской программы в польских школах, вопросы привлечения украинских преподавателей, а также тех препятствий, которые существовали и, возможно, еще существуют, относительно нострификации дипломов украинских преподавателей", – отметил Чернышев.

Министр подчеркнул, что польское правительство "делает существенные шаги навстречу" по вопросам образования. Украинские программы, как он отметил, скоро будут доступны для украинцев в польских школах.

Чернышев также выразил мнение, что нынешний учебный год станет пиком по количеству учеников из Украины в польских школах. В то же время, со следующего года их количество, вероятно, начнет постепенно уменьшаться, ведь часть из них вернется домой.

Правительство Польши выделило в этом году более $120 млн в поддержку адаптации украинских детей, которые учатся в польских школах. В частности, значительные средства были направлены на финансирование координаторов по межкультурным вопросам, которые будут помогать украинским школьникам адаптироваться к новой учебной среде и преодолеть языковые барьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины призывает Британию ввести изучение украинского языка в школьную программу для украинских беженцев. Около 34 тысяч детей из Украины сейчас находятся в Британии, но не могут учить свой родной язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!