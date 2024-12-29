'Зачем нам русский?' Украинцы в Британии просят разрешить детям изучать украинский язык в школах, МОН обратилось с официальным письмом

Правительство Украины призывает Великобританию ввести изучение украинского языка в школьную программу GCSE General Certificate of Secondary Education) для украинский беженцев. Около 34 тысяч детей из Украины сейчас находятся в Великобритании из-за российского полномасштабного вторжения, но не могут изучать свой родной язык.

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Об этом пишет The Guardian. Журналисты ознакомились с письмом, которое Министерство образования Украины написало министру образования Великобритании Бриджит Филлипсон. В нем сказано, что "крайне важно снова ввести украинский язык в GCSE".

GCSE– это сертификат об общем среднем образовании в Великобритании. Ученики могут самостоятельно выбрать некоторые предметы для изучения на курсе GCSE, однако ряд дисциплин обязателен – математика, английский язык и литература и естествознание.

Среди предметов, которые можно выбрать самому нет украинского языка, однако есть русский. GCSE по украинскому языку отменили в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии в 1995 году из-за отсутствия спроса. Однако сейчас ситуация изменилась из-за приезда в страну тысяч беженцов из Украины.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что из-за отсутствия украинского GCSE многие украинские дети подвергаются давлению со стороны школьного персонала, чтобы сдать российский GCSE", – говорится в письме украинского министерства образования.

Тысячи украинцев в Великобритании подписали петицию, призывающую к срочному введению украинского GCSE. Они утверждают, что язык имеет решающее значение для независимости и идентичности Украины, а также для будущего уязвимых молодых беженцев в Великобритании.

Департамент образования (DfE), который отвечает за разработку политики в отношении образования в Великобритании, согласился встретиться с должностными лицами в сфере образования из Киева для обсуждения этого вопроса.

"Мы работаем с организациями, предоставляющими сертификаты, чтобы помочь украинским студентам получить квалификацию по украинскому языку, которая может дополнить их обучение в Великобритании, а также предлагаем встретиться с украинским министерством образования и науки, чтобы изучить, какую дополнительную поддержку мы можем оказать", – отметил представитель DfE.

"Многие украинские подростки в Великобритании расстроены тем, что британские школы побуждают их вместо этого изучать русский язык на GCSE, и разочарованы тем, что они не могут изучать свой родной язык", – говорится в материале The Guardian.

18-летний Виталий з Черновцов рассказал, что отказался изучать русский на GCSE, как предлагала лондонская школа, где он учился. "Зачем мне изучать русский? Я украинец и хочу это показать. Язык имеет первостепенное значение для всех нас", – отметил он.

Инна Григорович, глава St Mary’s Trust, сети из 13 украинских языковых школ в Великобритании, призывает к повторному введению GCSE с тех пор, как Россия напала на Украину в 2014 году.

"Я не знаю, почему это занимает так много времени. Это очень расстраивает. Что мне сказать своим ученикам, которые продолжают спрашивать, когда они смогут сдать этот экзамен? То, что украинских детей просят сдать русский GCSE, действительно раздражает некоторых детей и вызывает внутренние конфликты", – заявила она.

Педагог добавила, что некоторые дети вернутся в Украину после окончания войны. А чтобы поступить в высшее учебное заведение и построить карьеру в Украине, им нужно подтверждение знания языка.

18-летняя украинка Любовь со своей стороны сказала, что программа GCSE может повысить уверенность украинцев в Великобритании, поскольку они, скорее всего, преуспеют в этом предмете.

"Детям сложно адаптироваться к новой системе образования, поэтому наличие предмета, который вы легко сдадите, придаст вам уверенности", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании педагоги и родители забили тревогу из-за стремительного роста количества учеников, которые имеют особые образовательные потребности.

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