Худшая ситуация за 20 лет: учителя забили тревогу из-за усиления кризиса в школах Англии

В Великобритании педагоги и родители забили тревогу из-за стремительного роста количества учеников, которые имеют особые образовательные потребности. Они говорят, что предоставление образования таким детям в условиях обычной школы, а не в специальной школе – больше не работает.

Видео дня

Причина в том, что потребности школьников настолько сложные, что помощники учителей, которые должны поддерживать группы детей в каждом классе, теперь должны сосредоточиться на потребностях только одного ребенка. Об этом в частности сказал Дэвид Уилсон, заместитель директора начальной школы в центре Манчестера, где в каждом классе обучается от шести до 10 детей с Send (Special educational needs and disabilities), то есть детей с особыми образовательными потребностями, передает The Guardian.

По его словам, число детей со значительными отклонениями "резко возросло" за последние пять лет. Причина этому, по его мнению, пандемия коронавируса.

Как говорит педагог, концепция инклюзии – предоставление образования детям с Send в условиях обычной школы, а не в специальной школе – больше не работает.

"Система Send сломана: полностью и бесповоротно. Это влияет на всех – детей с особыми потребностями и без них", – сказал Уилсон.

Сотни учителей и родителей детей с ООП и без них рассказали Guardian, что у обычных школ нет надежды на предоставление адекватной поддержки растущему числу детей со все более сложными особыми потребностями.

"Наблюдается огромный рост социальных, эмоциональных и психических потребностей здоровья и последующее резкое увеличение числа детей, нарушающих собственное обучение и обучение других", — сказал Уилсон.

Пандемия COVID-19 имела разрушительный эффект для детей: у них не было социальных навыков – способности к очередности, взаимной игре, обмену, устойчивости, сказал педагог.

"Они перешли из среды с низкими требованиями в среду, где от них ожидалось соблюдение социальных норм, школьных правил, строгости учебной программы. Кроме того, я считаю, что стресс, которому подвергаются учителя, передается детям, и наоборот – порочный самовоспроизводящийся круг. Сотрудники изнурены, сталкиваясь с постоянными кризисами. Энергия, которую учителя тратят на детей с поведенческими потребностями, не является устойчивой", – заявил Уилсон.

Рекордные суммы финансирования Send – с учетом того, что счет за образование для детей с особыми потребностями в Англии достиг 10 млрд фунтов стерлингов в год – "тратились и продолжают тратиться на ряд плохих и убийственных результатов", считает он.

"Нам необходимо значительно увеличить количество мест в специализированных учреждениях. Правительству необходимо прислушаться к тому, что сообщают учителя, и кардинально изменить способ удовлетворения потребностей детей с особыми потребностями. Это нельзя исправить задешево – иначе через три, пять или десять лет у нас будут те же самые надоевшие разговоры", – убежден.

Том, отец сына с аутизмом из Бристоля, сказал, что его сын хорошо учился в обычной среде благодаря индивидуальной поддержке в школе, несмотря на "очевидные трудности, с которыми столкнулась школа в обеспечении его услугами". Однако теперь это обслуживание постепенно ухудшается, поскольку школа изо всех сил пыталась поддерживать его и других детей с ООП из-за небольшого финансирования и малого количества специалистов, которых приходилось распределять среди слишком большого количества детей.

"Это напрямую повлияло на него, а также на его друзей и сверстников. Некоторые ушли, некоторые продолжают бороться. Немногие преуспевают", – сказал он.

Десятки учителей поделились, что было слишком много детей с ООП, за которыми нужно было присматривать, слишком мало персонала и недостаточно специальной подготовки. Различные учителя сказали, что детям все чаще назначали помощников учителей из агентств, которые могли уйти в кратчайшие сроки в середине учебного года, что вызывало дополнительные сбои.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании бьют тревогу из-за неопрятности среди учеников школ. Все больше учителей говорят, что вынуждены стирать школьную форму учеников, чтобы они не столкнулись с изоляцией или издевательствами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!