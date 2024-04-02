Для учеников из прифронтовых зон создадут ''лагерные школы'': что это такое и как они будут работать

Для школьников, проживающих на прифронтовых территориях, создадут "лагерные" или "бординговые" школы, в которые учеников будут подвозить автобусами. По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, такими локациями станут учреждения с укрытием, которые могут обеспечить посменное обучение детей.

Об этом чиновник рассказал во время презентации "Школьные укрытия: новые правила распределения средств". Он отметил, что каждый прифронтовый регион должен иметь хотя бы одно заведение бордингового типа. Сейчас речь идет о создании 5 "лагерных школ".

"Речь идет о выездных очных сессиях для детей из школ, в которых нельзя организовать очное обучение. Очень важно находить регионы, где есть безопасные места. Это могут быть санатории, бывшие лагеря для детей, заведения профтехобразования, колледжи, которые можно перепрофилировать под это временное решение на период войны", – сказал Лисовой.

По его мнению, такие сессии могут длиться от одной недели и больше. В это время дети будут жить и учиться в "бординговых" школах.

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Кроме того, учебными заведениями также могут стать объекты образовательной или рекреационной инфраструктуры, которые смогут размещать школьников в общежитиях или пансионатах с питанием, обучением и психологической поддержкой.

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