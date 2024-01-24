Ставка на контрнарвативы: как МОН планирует ''возвращать'' школьников после деоккупации Крыма

По словам руководителя отдела информационного обеспечения Представительства Президента Украины в Республике Крым Евгения Бондаренко, уже сейчас идет работа над тем, как "возвращать" школьников после деоккупации полуострова. В частности, детям будут с помощью контрнаративов развенчивать исторические мифы о Крымской войне, Голодоморе и о том, как Российская империя "спасала крымское население от крымских татар".

Об этом Бондаренко рассказал в интервью Новой украинской школе. Он отметил, что согласно прогнозам, для когнитивной деоккупации Крыма потребуется несколько лет.

"Поскольку дети учились по российским учебникам, в которых немало пророссийских нарративов, Украина должна заходить в Крым с соответствующими контрнаративами. То есть, если говорим детям, что это неправда, должны объяснить, почему это так", – говорит руководитель отдела.

В Стратегии когнитивной деоккупации Крыма, разработанной Министерством образования и науки, речь идет и о других шагах. В частности, помимо контрнаративов, планируется использовать программы мобильности. Благодаря им, по словам Бондаренко, молодежь сможет знакомиться с материковой Украиной и строить связи между школьниками из разных регионов.

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Также учеников будут поощрять дополнительными факультативными предметами, на которых будут рассказывать о коренных народах и Украине. Чиновник уверяет, что проводить "уроки правды" вроде российских, никто не будет. Однако, как он говорит, нужно понимать, что на оккупированных территориях несколько разорвана реальность по отношению к украинской политической нации, ведь люди живут в российской пропаганде.

В ведомстве планируют переучить и учителей. По словам Бондаренко, это может быть одна из самых сложных проблем. Кроме того, что педагогов привозили из других регионов России, там также привлекали директоров школ, готовых сотрудничать с оккупационной администрацией, но были и те, кто просто преподавал общеобразовательные предметы. В ведомстве сейчас разрабатывают определенные предложения, как решать этот вопрос в будущем.

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